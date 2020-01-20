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    У Києві поліцейські викрили підпільний покерний клуб (фото)

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    <p>На момент появи поліцейських в залі знаходилися близько двох десятків гравців</p> - У Києві поліцейські викрили підпільний покерний клуб (фото)

    На момент появи поліцейських в залі знаходилися близько двох десятків гравців

    Фото: Нацполіція

    Із закладу вилучили гральні фішки на близько 300 млн грн

    У неділю, 19 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Києві та слідчі Шевченківського управління поліції столиці виявили та припинили діяльність підпільного покерного клубу. На момент появи поліцейських в залі знаходилися близько двох десятків гравців.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    За результатами проведених заходів правоохоронці вилучили 30 столів для гри у покер, майже 41 тисячу гральних фішок на близько 300 мільйонів гривень та інше обладнання, яке використовували для функціонування підпільного закладу.

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    У Києві поліцейські викрили підпільний покерний клуб (фото)
    У Києві поліцейські викрили підпільний покерний клуб (фото)
    У Києві поліцейські викрили підпільний покерний клуб (фото)
    У Києві поліцейські викрили підпільний покерний клуб (фото)

    У поліції зазначили, що мобільні групи продовжують у цілодобовому режимі відпрацьовувати інформацію про можливу діяльність гральних закладів, що надходить з урядової «гарячої» лінії, на спецлінію 102 та з інших джерел.

    Нагадаємо, 17 січня правоохоронці припинили діяльність 8 інтерактивних гральних закладів в ряді областей України.

    16 січня 2020 року Верховна Рада підтримала за основу у першому повторному читанні проєкт закону №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». У законопроєкті виключено положення щодо можливості розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях. Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати виключно в готелях.

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