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Київ запроваджує автоматичну систему регулювання опалення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ запроваджує автоматичну систему регулювання опалення
фото з відкритих джерел

Нова система регулювання буде реагувати на погодні умови та автоматично зменшувати чи збільшувати подачу тепла

Столична влада запроваджує систему автоматичного регулювання подачі опалення. Тепер подача тепла буде збільшуватися чи зменшуватися в залежності від температури на вулиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ 24».

Як зазначив Кличко, нова система регулювання буде реагувати на погодні умови та, відповідно, автоматично зменшувати чи збільшувати подачу тепла не тільки у центральній опалювальній системі, а й індивідуально у будинках.

«Цю систему запровадили кілька років тому. Уже декількасот будинків до неї підключені. Вона автоматично регулює систему індивідуально в кожному будинку», – наголосив Кличко. 

Нагадаємо, 9 жовтня столична влада почала підключати опалення в об’єктах соціальної інфраструктури: лікарнях, школах та садках за заявками їхніх керівників.

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Теги: Віталій Кличко опалення влада Київ

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