ХАМАС під час вторгнення до Ізраїлю мав з собою інструкції виготовлення хімічної зброї

Президент Ізраїлю продемонстрував матеріали, в яких вказано інгредієнти для виготовлення хімічної зброї

Матеріали знайшли в одного з бійців ХАМАСу

Представники ХАМАС під час вторгнення до Ізраїлю мали з собою інструкції щодо виготовлення хімічної зброї. Про це розповів президент Ізраїлю Іцхак Герцог в інтерв'ю Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ізраїльська армія стверджує, що матеріали було виявлено на тілі загиблого бойовика.

«Це офіційні матеріали «Аль-Каїди», ми маємо справу з ІДІЛ, «Аль-Каїдою» та ХАМАС. І в цих матеріалах були інструкції, як створити хімічну зброю», – зазначив Герцог.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він розповів, що в продемонстрованих документах вказано інгредієнти для виготовлення хімічної зброї з ціанідом.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛу в Секторі Гази може тривати три місяці, але врешті-решт ХАМАСу не буде.

Раніше Армія оборони Ізраїлю пообіцяла увійти в Сектор Гази та розпочати там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС.

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Згодом військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.