Хто зриває створення військового кладовища у Києві? Нардеп В'ятрович звернувся до президента

Закон, який 8 травня був переданий на підпис президенту, досі не підписаний

Нардеп Володимир В'ятрович звернувся до президента Володимира Зеленського. Він зауважив, що закон, який 8 травня був переданий на підпис президенту, досі не підписаний. Йдеться про створення Національного військово кладовища для поховання загиблих героїв у Києві.

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За словами нардепа, 18 серпня Український інститут національної пам'яті розмістив на своєму сайті текст під заголовком «Повернення до початкового місця розташування Національного військового меморіального кладовища поряд із Південним кладовищем міста Києва має прискорити його будівництво».

«Його зміст зводиться до того, шо давно ведеться робота зі створення Національного військового меморіального кладовища (НВМК), у 2022 році ухвалено рамковий закон. Навесні 2023 року Міністерство культури й інформаційної політики запропонувало розмістити НВМК на Броварському шосе поблизу Биківні, але ця ділянка не підходить. Треба, мовляв, повернутися до розгляду ділянок, які пропонувалися раніше. Зокрема, біля Південного кладовища між Вітою-Поштовою і Глевахою. Це, нібито, прискорить будівництво НВМК», – написав у Facebook нардеп Володимир В'ятрович.

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Володимир В'ятрович зауважив, що у тексті не йшлося про виділення конкретної ділянки під будівництво військового кладовища.

«Щоб зрозуміти, про що і для чого написаний цей дивний текст, слід нагадати про те, що у ньому не написано.

Виділення конкретної ділянки для НВМК біля Биківні – не просто «пропозиції МКІП», а норми закону, ухваленого Верховною Радою у травні 2023 року», – зазначив Володимир В'ятрович.

Також депутат зазначив, що цей закон внесений десятками депутатів від різних фракцій і проголосований одностайно (322 голоси за, ніхто не проголосував проти і не утримався). Ні Український інститут національної пам’яті, ні МКІП, ні Міноборони, ні Мінветеранів не мали заперечень проти його ухвалення. Навпаки, і парламент, і урядові структури, і Київська міська держадміністрація разом працювали над цим документом і мали консолідовану позицію.

«Рішення парламенту відкрило шлях до швидкого створення меморіального кладовища на Броварському шосе поблизу Биківні. Місце правильне з точки зору логістики (поруч з Києвом, зручні можливості дістатися транспортом) та ідеї (поруч поховання жертв репресії і тих, хто зараз захищав свободу) Що ж сталося, що УІНПу раптом ділянка стала непідходящою, і чому ж про таку важливу річ як ухвалений парламентом закон про її виділення не сказано ні слова?», – написав Володимир В'ятрович.

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За словами Володимира В'ятровича, закон, який 8 травня був переданий на підпис президенту, досі не підписаний. Хоча стаття 94 Конституції зобов’язує главу держави підписувати закони або повертати їх з зауваженнями до парламенту протягом 15 днів.

«Цей строк минув 23 травня, тобто три місяці тому. Але закон так і не підписаний. І таке грубе порушення Конституції Володимир Зеленський демонструє далеко не вперше. Тож відповіді на запитання, хто зволікає зі створенням Національного військового меморіального кладовища і яке призначення дивного тексту на сайті УІНП – очевидні і зрозумілі», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив перенести місце створення Національного військового меморіального кладовища (НВМК) з Києва до Гатного у Фастівському районі Київської області. 19 серпня уряд ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища», яка передбачає проектування такого меморіального кладовища на території Гатненської громади. Кладовище облаштують на земельних ділянках площею 258,7 га і 7,9 га.