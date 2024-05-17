Бутлі з-під пива та ікони. Що залишила після себе Московська церква у храмі-МАФі (фото)

У Московському храмі було кілька бутлів від пінного

Служителі культу вантажівкою вивозили цінні речі

У ніч проти 17 травня на території Музею історії України знесли незаконно зведений там Московською церквою храм-МАФ. Про демонтаж власників попередили заздалегідь. УПЦ МП мала більше місяця для того, щоб вивезти все майно зі споруди.

За інформацією поліції, служителі культу підганяли вантажні автомобілі і вивозили цінні речі з МАФу. Тож у храмі залишилось лише те, що не зацікавило його власників.

Служителі покинули у церкві молитви фото: glavcom.ua

Зокрема, як видно з ексклюзивних фото «Главкома», у церкві покинули порожні бутлі з-під пива, трійний одеколон.

Бутлі з-під пива – предмет, який не очікуєш побачити в храмі фото: glavcom.ua

Також не забрали ризи та ікони, деякі меблі, роздруківки з молитвами.

Спадок радянської доби – трійний одеколон фото: glavcom.ua

Нагадаємо, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП. Самовільне захоплення ділянки почалося у 2008 році. Спочатку споруда була у вигляді трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів президентства Віктора Януковича почалося «узаконення» незаконного будівництва. При цьому жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, релігійна організація не отримувала.

Московські попи викинули ікону фото: glavcom.ua

Ще з 2020 року тривав суд за позовом від Національного музею історії України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

У храмі залишилися деякі меблі фото: glavcom.ua

14 вересня 2023 року, Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання УПЦ МП звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-МАФ на території Національного музею історії України у Києві.

Московські священнослужителі не надто добре прибрали за собою фото: glavcom.ua

Як зазначається, 15 лютого Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України та МКІП щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою через знесення самовільного об'єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки до попереднього стану. Роботи мають відбутися коштом релігійної громади.

У МАФі залишилися ризи фото: glavcom.ua

Згодом, 15 лютого 2023 року, Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого храму УПЦ Московського патріархату.

До того ж ексміністр Ткаченко наголошував, що так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.