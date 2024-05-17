Бутлі з-під пива та ікони. Що залишила після себе Московська церква у храмі-МАФі (фото)
Служителі культу вантажівкою вивозили цінні речі
У ніч проти 17 травня на території Музею історії України знесли незаконно зведений там Московською церквою храм-МАФ. Про демонтаж власників попередили заздалегідь. УПЦ МП мала більше місяця для того, щоб вивезти все майно зі споруди.
За інформацією поліції, служителі культу підганяли вантажні автомобілі і вивозили цінні речі з МАФу. Тож у храмі залишилось лише те, що не зацікавило його власників.
Зокрема, як видно з ексклюзивних фото «Главкома», у церкві покинули порожні бутлі з-під пива, трійний одеколон.
Також не забрали ризи та ікони, деякі меблі, роздруківки з молитвами.
Нагадаємо, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП. Самовільне захоплення ділянки почалося у 2008 році. Спочатку споруда була у вигляді трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів президентства Віктора Януковича почалося «узаконення» незаконного будівництва. При цьому жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, релігійна організація не отримувала.
Ще з 2020 року тривав суд за позовом від Національного музею історії України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.
14 вересня 2023 року, Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання УПЦ МП звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-МАФ на території Національного музею історії України у Києві.
Як зазначається, 15 лютого Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України та МКІП щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою через знесення самовільного об'єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки до попереднього стану. Роботи мають відбутися коштом релігійної громади.
Згодом, 15 лютого 2023 року, Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого храму УПЦ Московського патріархату.
До того ж ексміністр Ткаченко наголошував, що так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.
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