У Києві буде демонтовано каплицю-МАФ біля Десятинної церкви – Ткаченко

З 2020 року триває суд за позовом від Національного музею історії України про незаконну забудову

Будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України

Будівлю каплиці, що була незаконно споруджена Релігійною громадою Української православної церкви Московського патріархату у Києві біля Десяттиної церкви, має бути демонтована. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

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За словами міністра, будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.

Ткаченко зазначив, що самовільне захоплення ділянки почалося у 2008 році. Спочатку споруда була у вигляді трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів президентства Віктора Януковича почалося «узаконення» незаконного будівництва. При цьому жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, релігійна організація не отримувала.

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Міністр повідомив, що ще з 2020 року триває суд за позовом від Національного музею історії України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

Наступне судове засідання призначене вже на 18 січня, отже є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір таки буде вирішено в законний спосіб.

Раніше нардеп Микита Потураєв в коментарі «Главкому» сказ, що церква Московського патріархату буде вигнана з території Києво-Печерської лаври.