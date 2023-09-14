Суд зобов'язав знести каплицю-МАФ УПЦ МП на території Музею історії України

«Храм-МАФ» був збудований без жодних дозволів

Храм розташований у буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО

Сьогодні, 14 вересня, Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання УПЦ МП звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-МАФ на території Національного музею історії України у Києві. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

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Таке рішення було ухвалено після розгляду апеляційної скарги релігійної громади УПЦ МП «Десятинний храм» на рішення господарського суду міста Києва.

Як зазначається, 15 лютого Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України та МКІП щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою через знесення самовільного об'єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки до попереднього стану. Роботи мають відбутися коштом релігійної громади.

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«Храм-МАФ» побудували без дозволів, нагадали у Мінкульті. Він розташований у буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво. Крім того, незаконна забудова порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква». Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню.

Раніше ексміністр Ткаченко наголошував, що так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.