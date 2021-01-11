Частина Києва без води через аварії та плановий ремонт (адреси)

Вода зникла за низкою адрес у Києві

Із суботи 37 будинків на Відрадному на пониженому тиску подачі води

У понеділок, 11 січня, за низкою адрес у Києві відсутнє водопостачання через планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання з 10:00 до 24:00 11 січня за такими адресами:

вул. Затишна, 3;

вул. Здолбунівська, 16.

У зв’язку з пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Електриків, 26/8, 26/9, 26/43

пр-т. Маршала Рокоссовського, 4А

Крім того, 9 січня зупинилася насосна станція на вул. Каблукова,9 через пошкодження кабелю.

У зв’язку з цим на пониженому тиску верхні поверхи 37 житлових будинків за адресами:

вул. Каблукова,

вул. Метробудівська,

вул. Гавела,

вул. Чумака.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначив Київводоканал.

Як повідомлялося, за тиждень з 4 по 10 січня на водомережі в Києві було виявлено та ліквідовано 123 витоки. Тимчасово було обмежено водопостачання за 29 адресами, на виїзді