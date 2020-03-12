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    Новини

    У Києві пів сотні будинків залишилися без води (адреси)

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    У Києві пів сотні будинків залишилися без води (адреси)

    На мережі водопостачання сталися пошкодження

    У четвер, 12 березня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Звіринецька, 26-45
    • просп. Академіка Глушкова, 1
    • вул. Ушинського, 17, 30/1
    • вул. Танкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 15, 15/1, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18, 20, 22, 24

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Як повідомлялося, 11 березня через аварії зникла вода у будинках на двох вулицях Києва.  

    5 березня на вулиці Володимирській, 52, у Києві прорвало трубопровід. Внаслідок цього виникло просідання асфальту.

    Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду. 

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

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