У Києві пів сотні будинків залишилися без води (адреси)



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На мережі водопостачання сталися пошкодження

У четвер, 12 березня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Звіринецька, 26-45

просп. Академіка Глушкова, 1

вул. Ушинського, 17, 30/1

вул. Танкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 15, 15/1, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18, 20, 22, 24

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, 11 березня через аварії зникла вода у будинках на двох вулицях Києва.

5 березня на вулиці Володимирській, 52, у Києві прорвало трубопровід. Внаслідок цього виникло просідання асфальту.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.