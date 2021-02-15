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    Через аварію без світла залишився центр Києва

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    Знеструмлені будинки на проспекті Перемоги, зокрема - Через аварію без світла залишився центр Києва
    Знеструмлені будинки на проспекті Перемоги, зокрема
    Фото з відкритих джерел

    Без світла 37 житлових будинків та 68 установ у центрі столиці

    Сьогодні, 15 лютого, о 13:46 сталося знеструмлення будинків у центрі Києва через аварію на вулиці Саксаганського. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

    Сталося відключення струму в розподільчому пункті (РП) №428, що живить будинки в центрі Києва.

    «На місце одразу виїхала ремонтна бригада для усунення причини аварійної ситуації. Як виявилось, пошкодження відбулось на кабельній лінії», - йдеться в повідомленні енергетиків.

    Без світла залишаються 37 житлових будинків та 68 установ на:

    • проспекті Перемоги,
    • площі Перемоги,
    • бульварі Шевченка,
    • вул. Назарівська,
    • вул. Саксаганського,
    • вул. Жилянська,
    • вул. Льва Толстого,
    • вул. Симона Петлюри.

    Наразі тривають ремонтні роботи.

    «Відновити електропостачання клієнтів плануємо упродовж двох годин», - зазначили у ДТЕК Київські електромережі.

    Як повідомлялося, у ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. Аварія трапилася близько 00:50.

    На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».

    Теги: Київ електроенергія аварія ДТЕК
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