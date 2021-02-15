Через аварію без світла залишився центр Києва

Без світла 37 житлових будинків та 68 установ у центрі столиці

Сьогодні, 15 лютого, о 13:46 сталося знеструмлення будинків у центрі Києва через аварію на вулиці Саксаганського. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Сталося відключення струму в розподільчому пункті (РП) №428, що живить будинки в центрі Києва.

«На місце одразу виїхала ремонтна бригада для усунення причини аварійної ситуації. Як виявилось, пошкодження відбулось на кабельній лінії», - йдеться в повідомленні енергетиків.

Без світла залишаються 37 житлових будинків та 68 установ на:

проспекті Перемоги,

площі Перемоги,

бульварі Шевченка,

вул. Назарівська,

вул. Саксаганського,

вул. Жилянська,

вул. Льва Толстого,

вул. Симона Петлюри.

Наразі тривають ремонтні роботи.

«Відновити електропостачання клієнтів плануємо упродовж двох годин», - зазначили у ДТЕК Київські електромережі.

Як повідомлялося, у ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. Аварія трапилася близько 00:50.

На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».