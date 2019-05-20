Через інавгурацію президента зміниться рух автобусів у центрі Києва (схеми)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автобусний маршрут № 24 буде курсувати від залізничного вокзалу до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського

Внесено зміни у роботу трьох автобусних маршрутів

Сьогодні, 20 травня, у зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць із нагоди інавгурації новообраного президента будуть внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури.

Рух автобусного маршруту № 55 буде організовано бульваром Лесі Українки.

Автобусний маршрут № 24 буде курсувати від залізничного вокзалу до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського.

Рух автобусного маршруту № 62 буде організовано з Контрактової площі до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського та від Ботанічного саду до пров. Новогоспітального.

Пасажирів закликають врахувати цю інформацію та обирати інші маршрути слідування, аби уникнути незручностей.

Раніше стало відомо, що у день інавгурації новообраного президента відбудеться масштабне перекриття центральних вулиць столиці України.

Як повідомляв «Главком», станом на 6-ту годину 20 травня у Києві вже перекрили центральні вулиці у зв’язку з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського.