Інавгурація президента України: силовики перекрили центр Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одна із перекритих вулиць у центрі Києва Фото: Станіслав Груздєв, Главком

З 6:00 і до завершення заходів буде обмежено рух транспорту на низці вулиць

Станом на ранок 20 травня у Києві вже перекрили центральні вилиці у зв’язку з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Відомо, що з 6:00 і до завершення заходів обмежать рух транспорту на наступних вулицях:

проспекті Бажана — від Харківської площі до Південного шляхопроводу;

Наддніпрянському шосе — від Південного шляхопроводу до мосту Патона;

Набережному шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу;

Дніпровському узвозі — від Набережного шосе до Паркової дороги;

алеї Герої Крут — від площі Андрія Первозваного до площі Слави;

вулиці Івана Мазепи — від площі Слави до метро "Арсенальна";

вулиці Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї;

Парковій дорозі — від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;

вулиці Шовковичній — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;

вулиці Круглоуніверситетській — від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;

вулиці Лютеранській — від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;

вулиці Городецького — від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгинської;

вулиці Ольгинській — від площі Івана Франка до вулиці Інститутської;

вулиці Інститутській — від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;

Кріпосному провулку — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;

вулиці Липській — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;

вулиці Садовій — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;

вулиці Пилипа Орлика — від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;

вулиці Академіка Богомольця — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковичної.

Як повідомляв «Главком», новообраний президент України Володимир Зеленський покликав своїх прихильників зібратися вранці 20 травня біля Маріїнського парку, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.

У неділю, 19 травня, відбулася закрита репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, на яку не пускали журналістів.

Напередодні команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.