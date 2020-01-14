Прорив теплотраси у Києві: біля Ocean Plaza перекрито дорогу



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У Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу Фото: ДСНС

На аварійній ділянці дороги буде повністю знято асфальт.

На час ліквідації наслідків прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві буде перекрито дорогу по вул. Антоновича.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що дорожніми службами буде організовано альтернативний проїзд.

«Ця ділянка дороги буде перекрита. Буде опрацьовано маршрут об'їзду транспорту загального користування і приватного транспорту. План об'їзду буде розміщений в ЗМІ», - заявив Пантелеєв.

Також в «Київтеплоенерго» додали, що на аварійній ділянці дороги буде повністю знято асфальт.

«Тут буде асфальт знято, буде розрито весь ґрунт - щоб не було порожнин. Метрів 200-300 покриття. Буде знята вся вся дорога і там, де вода затікала до «Ашану», - сказав головний інженер «Київтеплоенерго» Юрій Паливода.

Пантелеєв уточнив, що «буде знято стільки, скільки буде необхідно для ліквідації пошкодження«.

«У залежності від того, який обсяг робіт треба буде виконувати і яку довжину труби треба буде міняти», - сказав він.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

Через прорив тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza легкі опіки отримали дев'ять людей, їм надають медичну допомогу.