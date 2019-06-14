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    Червень у Києві встановив черговий температурний рекорд

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    Червень у Києві встановив черговий температурний рекорд

    Сьогоднішня ніч у столиці виявилася найтеплішою з 1927 року

    Ніч з 13-го на 14-те червня у столиці виявилась найтеплішою з 1927 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. 

    За даними спостережень метеорологічної станції обсерваторії, температура повітря у Києві в ніч на п’ятницю не опустилась нижче +20,1°С. «А це значить, що повторне рекордне значення за майже столітній період», - зазначили кліматологи.

    Вони не виключають, що, зважаючи на високий температурний фон, який на 9°С перевищує кліматичну норму, це не останній рекорд спекотного червня.

    Як повідомлялося, спекотне літо у Києві встановило перші температурні рекорди.

    У Києві до вівторка, 18 червня, утримаються метеорологічні умови, які сприяють нагромадженню та вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

    Нагадаємо, метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.

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