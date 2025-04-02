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У Чорнобильському заповіднику зацвіла рідкісна рослина, яка приносить удачу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Чорнобильському заповіднику зацвіла рідкісна рослина, яка приносить удачу
В Україні білоцвіт весняний можна зустріти переважно в Карпатах і на Поліссі, але через знищення природних середовищ він став рідкісним
фото: ВіктораКучинський/Facebppk

Червонокнижна рослина також є символом оновлення

У Чорнобильському заповіднику розцвів білоцвіт весняний. На Київщині цю рослину можна зустріти хіба на присадибних ділянках як декоративні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Фахівці заповідника поінформували, що в Україні білоцвіт весняний можна зустріти переважно в Карпатах і на Поліссі, але через знищення природних середовищ він став рідкісним, тож занесений до Червоної книги.

«На Київщині білоцвіт зустрічається хіба на присадибних ділянках як декоративна рослина. Очевидно, колись ці квіти були дбайливо висаджені господинею однієї з осель м. Чорнобиль», – йдеться у повідомленні.

Білоцвіт весняний розцвів у Чорнобилі
Білоцвіт весняний розцвів у Чорнобилі
фото: Віктор Кучинський, Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний заповідник/Facebook

Фахівці Чорнобильського заповідника також повідомили, що завдяки своїй потужній кореневій системі, білоцвіт стрімко розростається і з першими променями весняного сонця прикрашає природу білими дзвіночками, огортаючи ніжним фіалковим ароматом все навкруги.

«У народі вважається, що білоцвіт приносить удачу та є символом оновлення, а той факт, що він зберігся в зоні відчуження, надає йому ще більшої значущості – немов природа повертає собі життя у місцях, колись залишених людьми», – зазначили у заповіднику.

Теги: Червона книга рослини Чорнобильська зона

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