На Київщині фермер під час польових робіт знайшов уламки російського дрона

Уламки не становили загрози, ніхто не постраждав

Сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС підтвердили, що це залишки російського дрона «Герань-2»

У Київській області під час польових робіт фермер натрапив на фрагменти російського безпілотника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС підтвердили, що це залишки російського дрона «Герань-2».

«Уламки не становили загрози, ніхто не постраждав. Фахівці їх вилучили», – повідомили рятувальники.

Сапери підтвердили, що знайдені фермером фрагменти є залишками російського дрона «Герань-2» фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій/Facebook

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них та негайно повідомити за номером 101.

Нагадаємо, у ніч проти 11 березня на підступах до Києва було зафіксовано 37 ворожих дронів. 29 з них знищено засобами протиповітряної оборони, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Раніше повідомлялося, що у лісі Бучанського району місцеві жителі помітили безпілотний літальний апарат та викликали рятувальників. Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України ідентифікували знахідку як бойову частину дрона «Герань-2» та знищили її на місці з дотриманням усіх мір безпеки.