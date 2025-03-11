На Київщині фермер під час польових робіт знайшов уламки російського дрона
Сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС підтвердили, що це залишки російського дрона «Герань-2»
У Київській області під час польових робіт фермер натрапив на фрагменти російського безпілотника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС підтвердили, що це залишки російського дрона «Герань-2».
«Уламки не становили загрози, ніхто не постраждав. Фахівці їх вилучили», – повідомили рятувальники.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них та негайно повідомити за номером 101.
Нагадаємо, у ніч проти 11 березня на підступах до Києва було зафіксовано 37 ворожих дронів. 29 з них знищено засобами протиповітряної оборони, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.
Раніше повідомлялося, що у лісі Бучанського району місцеві жителі помітили безпілотний літальний апарат та викликали рятувальників. Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України ідентифікували знахідку як бойову частину дрона «Герань-2» та знищили її на місці з дотриманням усіх мір безпеки.
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