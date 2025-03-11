Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині фермер під час польових робіт знайшов уламки російського дрона

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині фермер під час польових робіт знайшов уламки російського дрона
Уламки не становили загрози, ніхто не постраждав
фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій/Facebook

Сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС підтвердили, що це залишки російського дрона «Герань-2»

У Київській області під час польових робіт фермер натрапив на фрагменти російського безпілотника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сапери мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС підтвердили, що це залишки російського дрона «Герань-2».

«Уламки не становили загрози, ніхто не постраждав. Фахівці їх вилучили», – повідомили рятувальники

Сапери підтвердили, що знайдені фермером фрагменти є залишками російського дрона «Герань-2»
Сапери підтвердили, що знайдені фермером фрагменти є залишками російського дрона «Герань-2»
фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій/Facebook

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них та негайно повідомити за номером 101.

Нагадаємо, у ніч проти 11 березня на підступах до Києва було зафіксовано 37 ворожих дронів. 29 з них знищено засобами протиповітряної оборони, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір. 

Раніше повідомлялося, що у лісі Бучанського району місцеві жителі помітили безпілотний літальний апарат та викликали рятувальників. Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС України ідентифікували знахідку як бойову частину дрона «Герань-2» та знищили її на місці з дотриманням усіх мір безпеки.

Теги: рятувальники фермер Київщина ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили по Одещині
На Одещині горять житлові будинки через російську атаку: моторошні кадри
7 березня, 00:13
СБУ вилучила у затриманих комп’ютерну техніку та телефони із доказами співпраці з ворогом
Російські агенти намагалися знеструмити кілька українських регіонів
6 березня, 17:29
Перед ударом повідомлялося про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області
Росія атакувала багатоповерхівку у Запоріжжі (оновлено)
1 березня, 20:19
Тетяна Кулик і Павло Іванчов загинули внаслідок російської атаки
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
26 лютого, 16:57
Станом на 23 лютого нових осередків тління не виявлено
Рятувальники досі перебувають на Чорнобильській АЕС: чи є загроза для населення
23 лютого, 12:20
До гасіння пожежі залучалось дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу
На Бучанщині рятувальники ліквідували пожежу на заводі
19 лютого, 15:07
Слідство встановило, що фігуранти налагодили незаконне виробництво у промислових масштабах на території чотирьох областей
На Київщині викрито масштабне підпільне виробництво батарейок відомого бренду (фото)
19 лютого, 12:10
Рятувальники оперативно прибули на місце
На річці Дніпро від берега відкололася крижина з трьома рибалками
16 лютого, 23:39
Роботи проводили співробітники Сьомої Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира
У ставку на Білоцерківщині рятувальники виявили тіло літнього чоловіка
13 лютого, 08:59

Новини

У Києві погашено марку, присвячену 21-му окремому батальйону спецпризначення
У Києві погашено марку, присвячену 21-му окремому батальйону спецпризначення
На Київщині фермер під час польових робіт знайшов уламки російського дрона
На Київщині фермер під час польових робіт знайшов уламки російського дрона
Кабмін виділив 6,3 млн грн на відбудову «Охматдиту»
Кабмін виділив 6,3 млн грн на відбудову «Охматдиту»
Спустилась гірськолижною трасою. Пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила рекорд
Спустилась гірськолижною трасою. Пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила рекорд
Суд обрав запобіжний захід екскомандиру батальйону тероборони Києва Віктору Юшку
Суд обрав запобіжний захід екскомандиру батальйону тероборони Києва Віктору Юшку
Організував прибутковий «бізнес» за ґратами. У Києві викрито арештанта слідчого ізолятора  
Організував прибутковий «бізнес» за ґратами. У Києві викрито арештанта слідчого ізолятора  

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
28K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
14K
Ось де він, оплот російського православія...
7787
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
6903
Кличка послали у нокдаун. Розслідувачі назвали головних учасників дерибану землі у Києві

Новини

Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Сьогодні, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua