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У Гостомелі муніципальна варта допомогла літній жінці, заблокованій у будинку після ударної хвилі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Гостомелі муніципальна варта допомогла літній жінці, заблокованій у будинку після ударної хвилі
Жінка не могла самостійно вийти на вулицю
фото: Гостомельська селищна військова адміністрація/Facebook

Літня жінка опинилася в пастці у власному будинку після російської дронової атаки на Київщину

У Гостомелі муніципальна варта допомогла літній жінці, яка виявилася заблокованою у будинку після ударної хвилі під час чергової російської атаки на Київщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Гостомельську селищну військову адміністрацію.

Повідомляється, що жінку заблокувало у власній оселі після того, як ударною хвилею пошкодило вхідні двері та вибило вікна.

«Жінка не могла самостійно вийти на вулицю. Інспектори оперативно прибули на місце події та надали необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні. 

Жінка не змогла вийти з власної оселі без сторонньої допомоги
Жінка не змогла вийти з власної оселі без сторонньої допомоги
фото: Гостомельська селищна військова адміністрація/Facebook

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, ворог здійснив обстріл території Київської області. В області зафіксовано декілька загорянь трав’яного настилу – в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах. Також у  Бориспільському районі пошкоджено будинок. У Бучанському районі пошкоджено 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів. Також руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів. 

Також  Київ пережив напружену ніч, відбиваючи атаку російських безпілотників. Повітряна тривога, що тривала майже шість годин, стала однією з найдовших за останній час

Теги: Київщина Гостомель жінка обстріл

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