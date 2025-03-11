Україна обмежила ввезення товарів з Угорщини через спалах небезпечного вірусу

Джерелом інфекції є хворі на ящур тварини, а також ті, що перебувають в інкубаційному періоді

На території Угорщини зафіксовано спалах ящуру серед тварин

В Україні запроваджено обмеження на ввезення вантажів з Угорщини через спалах ящуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держпродспроживслужбу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH) та Європейського Союзу, на території Угорщини зафіксовано спалах ящуру серед тварин.

У зв’язку з цим Держпродспоживслужба запровадила заборону на ввезення в Україну з Угорщини таких вантажів:

тварин, чутливих до вірусу ящуру;

генетичного матеріалу;

сировини та продуктів тваринного походження від сприйнятливих видів тварин.

Такі заходи вжито для запобігання занесенню збудника ящуру на територію України.

Держпродспоживслужба та її територіальні органи здійснюють постійний контроль епізоотичної ситуації.

Джерелом інфекції є хворі на ящур тварини, а також ті, що перебувають в інкубаційному періоді. Вірус може передаватися в тому числі і через продукти від тварин, сприйнятливих до цього захворювання.

До слова, на початку 2025 року щонайменше 12 людей заразилися гепатитом A після вживання лохини в Нідерландах, але насправді хворих можуть бути сотні. Про це пише видання NOS із посиланням на дані Національного інституту громадської охорони здоров'я і навколишнього середовища (RIVM).

У RIVM уточнили, що двом хворим була потрібна госпіталізація. За даними інституту, заражених може бути набагато більше. «Стан двох пацієнтів настільки важкий, що їх довелося госпіталізувати. Вік хворих становить від 25 до 77 років», – йдеться у статті.

Нагадаємо, через сказ неблагополучним пунктом визначено село Виселку Ржищівської міської територіальної громади з прилеглими до нього угіддями та лісовими масивами в радіусі 10 км.