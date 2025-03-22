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Під Києвом через падіння уламків БпЛА загорівся сухостій (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Під Києвом через падіння уламків БпЛА загорівся сухостій (відео)
Під Києвом горить сухостій
фото: Муніципальна Безпека

Загроза ударних дронів триває

Ввечері 22 березня росіяни атакували Київ та область дронами. Внаслідок падіння уламків у передмісті столиці загорілась суха трава. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Муніципальну безпеку.

Повідомляється, що у Бучанському районі під Києвом палає поле через падіння уламків ворожого безпілотника. На місці працюють пожежники, які намагаються локалізувати займання.

За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Загроза ударних дронів триває.

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Нагадаємо, що уніч проти 21 березня Київщина зазнала чергової ворожої атаки. В області активно працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі.

За інформацією КОВА, постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

До слова, Київ у ніч на 21 березня пережив чергову ніч під атакою ворожих безпілотників. Повітряна тривога тривала понад дві години, сили ППО збили 27 російських безпілотників.

На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА. 27 знищено розрахунками протиповітряної оборони. Решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

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Теги: Київщина дрон пожежа рятувальники

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