Венс заявив, що Маск допустив помилки під час роботи над DOGE

Венс: Ілон Маск сказав, що іноді ти щось робиш, робиш помилку, а потім виправляєш її

Джей Ді Венс зазначив, що Маск сам визнає свої помилки та готовий їх виправляти

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував роботу Ілона Маска в рамках проєкту Департаменту ефективності державного управління (DOGE), спрямованого на скорочення федерального уряду. Він визнав, що мільярдер допустив низку помилок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Венс зазначив, що Маск сам визнає свої помилки та готовий їх виправляти.

«Ілон Маск сказав, що іноді ти щось робиш, робиш помилку, а потім виправляєш її. Я приймаю помилки... Але важливо швидко їх виправляти. Водночас я добре розумію, що в уряді працює багато хороших людей, які виконують свою роботу якісно. Ми прагнемо зберегти якомога більше того, що працює, усуваючи лише те, що неефективне», – заявив Венс в інтерв'ю NBC News.

За даними CNN, це один із перших випадків, коли високопосадовець Білого дому публічно визнав помилки команди Маска у проєкті DOGE.

Раніше ми писали, що тисячі ветеранів вийшли на акції протесту у Вашингтоні та інших містах США, щоб висловити невдоволення президентом Дональдом Трампом і його адміністрацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsweek.

Учасники протесту виступають проти ініційованих адміністрацією Трампа скорочень соціального забезпечення, зменшення кількості робочих місць для ветеранів у федеральних установах, помилування учасників заворушень 6 січня, а також обмеження медичних послуг для ветеранів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що скоро буде більше інформації щодо припинення вогню в Україні. Про це інформує «Главком» із посиланням на інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон.

Трамп зазначив, що США вже досягли домовленості з Україною та ведуть переговори з Росією. За словами американського президента, поки що все йде добре, але остаточна ситуація проясниться 17 березня.