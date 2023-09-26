Пошкоджено підприємство, є поранені: РФ вдарила по Херсону

Одну постраждалу госпіталізовано у стані середньої важкості

Удень 26 вересня російські загарбники знову вдарили по Херсону, внаслідок обстрілу поранені три людини. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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«По обіді армія РФ знову вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу пошкоджені людське житло, автівки, будівля підприємства тощо», – йдеться у повідомленні.

За його словами, двоє чоловіків зазнали поранень. Їм на місці надали необхідну допомогу. Ще одну постраждалу госпіталізували у стані середньої важкості.

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Мрочко зазначив, що на цю годину відомо про шістьох людей, поранених 26 вересня російськими військовими у Херсоні.

Нагадаємо, 25 вересня надвечір російські військові обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії. У результаті атаки загинули троє людей. Під обстрілом перебував Дніпровський район Херсона. Росіяни обстріляли з артилерії ринок, внаслідок чого знищено торгові точки, пошкоджено аптеку. У довколишніх житлових будинках також вибиті вікна.