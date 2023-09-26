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Пошкоджено підприємство, є поранені: РФ вдарила по Херсону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пошкоджено підприємство, є поранені: РФ вдарила по Херсону
Росіяни по обіді обстріляли Херсон
фото ілюстративне

Одну постраждалу госпіталізовано у стані середньої важкості

Удень 26 вересня російські загарбники знову вдарили по Херсону, внаслідок обстрілу поранені три людини. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«По обіді армія РФ знову вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу пошкоджені людське житло, автівки, будівля підприємства тощо», – йдеться у повідомленні.

За його словами, двоє чоловіків зазнали поранень. Їм на місці надали необхідну допомогу. Ще одну постраждалу госпіталізували у стані середньої важкості.

Мрочко зазначив, що на цю годину відомо про шістьох людей, поранених 26 вересня російськими військовими у Херсоні.

Нагадаємо, 25 вересня надвечір російські військові обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії. У результаті атаки загинули троє людей. Під обстрілом перебував Дніпровський район Херсона. Росіяни обстріляли з артилерії ринок, внаслідок чого знищено торгові точки, пошкоджено аптеку. У довколишніх житлових будинках також вибиті вікна.

 

Теги: військові росіяни Херсон обстріл війна

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