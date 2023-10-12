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Роман Шрайк Журналіст

Путін «дотягне до листопада». Але що далі?

glavcom.ua
Кремль спалив купу бронетехніки у спробі створити «авдіївський котел»
фото з відкритих джерел

Що буде на фронті після «зимового перепочинку»?

Місяць тому я написав пост про те, що мета Путіна «дотягнути до листопада», коли поля і дороги розкиснуть і український наступ імовірно зупиниться.

Суть у тому, що в березні 2024 року в Росії відбудеться важливий ритуал – вибори Путіна.

І перед цим ритуалом усе має бути гламурненько – щоб не було тривожності через мобілізацію, долар нижче 100 тощо. А вже потім можна розслабитися і творити, що хочеш.

І якщо курс рубля – це симптом хвороби, що блукає російською економікою, яку можна лише приглушити різними жарознижувальними, викликавши болячки в інших місцях, то з військовими подіями ситуація інша.

Будемо чесними – останні пару тижнів значущих новин з ключового для нас Токмацького напрямку немає.

Тож поки що створюється відчуття, що до листопада їм дотягнути вдасться, і проводити раптову мобілізацію, щоб заткнути дірки в резервах, не доведеться.

Ба більше, у Кремлі вирішили дотягнути до листопада з вогником, і спалили купу бронетехніки в спробі створити «авдіївський котел».

Чесно скажу, не розумію, чи реально вони вірять у таку можливість, чи вкотре намагаються відволікти наші сили на іншу ділянку фронту.

Також я не розумію:

  1. Чи побачимо ми прогрес на Токмацькому напрямку до кінця місяця?
  2. Що буде на фронті після «зимового перепочинку»? Чи зможуть ЗСУ продовжити наступ або, як рік тому, буде взято тайм-аут до травня-червня?

Зате розумію, що сил продовжувати війну поки вистачає і в них, і в нас, але так буде не завжди.

ПС: Спойлер – я скептично ставлюся до ідеї, що війна продовжиться у 2025 році. І це означає, що нам потрібно готуватися до того, щоб провести 2024 рік максимально ефективно.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори війна путін

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