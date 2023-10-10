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«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
Снайпер ЗСУ розповів про враження після відпустки в тилу
фото надане Василем Б.

Снайпер, який удостоєний найвищої державної нагороди, розказав про головне своє враження від відпустки у Києві

Один із провідних снайперів ЗСУ Василь Б. (прізвище не вказано в цілях безпеки) провів відпустку в Києві та обурився тим, що люди в столиці забули про війну. В інтерв'ю «Главкому» військовий зізнався: його вразило, що у Києві й досі слухають російський шансон. Снайпер закликав киян схаменутися, стати більш відповідальними та зосередитися на тому, що потрібно працювати задля перемоги України над ворогом. 

«Перед Днем Незалежності я був чотири дні у Києві. Ми винаймали квартиру, бо в цілях власної безпеки відмовилися проживати на території військової частини. Ввечері у цивільному одязі ходили до закладів поїсти. І враження, яке склалося, спостерігаючи за людьми, – повне нерозуміння того, що у країні війна, у них свято. Запам’яталося в одному із закладів група чоловіків до 40 років, яка замовляла поставити шансон. Тобто людям байдуже, що вони слухають. Певно, собі думають, що я донати перераховую і цього достатньо. Але я вам навів вартість далекомірів, до прикладу. То чи сильно допоможуть умовні 100 гривень від чоловіка, який замовляє шансон? Чесно вам скажу, на це боляче дивитися», – розповів снайпер.

На його думку, кардинально щось змінити у свідомості людей дуже важко, їх змусить задуматися лише страх. «На жаль, обставини, які можуть змінити ситуацію, не добрі. Напевно, потрібно щоби ворог знову захопив Київщину? Тільки тоді люди почнуть ворушитися. Але ворушитися почнуть у бік кордону, а не в напрямку фронту, аби захистити свою домівку, родину і цінності. Багато друзів виїхали за кордон після війни, бо воювати не хочуть», – розповів військовий.

Нагадаємо, загальна мобілізація в Україні продовжується, і повістки військовозобов’язані чоловіки можуть знайти у своїх поштових скриньках. Чи зобов’язані вони в цьому випадку прибути до територіального центру комплектування (ТЦК), розповідає речник Полтавського обласного військкомату майор Роман Істомін.

Водночас, мешканця Вінниччини було виправдано за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу). На думку Феміди, єдиної заяви про відмову від мобілізації, підписаної військовозобов’язаним, не достатньо. Мають бути докази вчинення ним реальних дій з уникнення чи відмови від відправки до Збройних сил України. Однак жодних доказів сторона обвинувачення не надала. Не пролляли світла на цю ситуацію й допитані у суді працівники військкомату. З огляду на це суд вважає не доведеною вину військовозобов’язаного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Також Феміда зауважила, що не може самостійно змінювати формулювання висунутого особі обвинувачення.

Теги: війна

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