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    Заторів у Києві побільшає: дорожники терміново ремонтують Південний міст

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    Заторів у Києві побільшає: дорожники терміново ремонтують Південний міст

    Дорожники ремонтують деформаційний шов на мосту

    Сьогодні, 26 травня, на Південному мосту у Києві виникла аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів: обірвалась частина накривного листа. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Фахівці «Київавтошляхміст» уже працюють на місці. Полагодити все планують за 3-4 години.


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    Рух у напрямку правого берега частково обмежено.

    У комунальній корпорації перепрошують за незручності.

    Як повідомляв «Главком», станом ранок 26 травня на дорогах Києва спостерігаються серйозні затори. Найбільше рух ускладнено на всіх мостах через Дніпро у напрямку правого берега міста.

    дороги ремонт Київавтодор транспорт міст
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