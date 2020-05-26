Заторів у Києві побільшає: дорожники терміново ремонтують Південний міст



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Дорожники ремонтують деформаційний шов на мосту

Сьогодні, 26 травня, на Південному мосту у Києві виникла аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів: обірвалась частина накривного листа. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Фахівці «Київавтошляхміст» уже працюють на місці. Полагодити все планують за 3-4 години.





Рух у напрямку правого берега частково обмежено.

У комунальній корпорації перепрошують за незручності.

Як повідомляв «Главком», станом ранок 26 травня на дорогах Києва спостерігаються серйозні затори. Найбільше рух ускладнено на всіх мостах через Дніпро у напрямку правого берега міста.