Ціни на нове житло в Києві перевищили докризовий рівень



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Забудовники підняли ціни на первинну житлову нерухомість і в гривнях, і в доларах

Найбільше подорожчала нерухомість у сегменті «економ» і «комфорт»

Середня вартість пропозиції квадратного метра на первинному ринку житлової нерухомості Києва у липні-вересні 2019 року зросла на 15% порівняно з рівнем кінця 2018 року і склала $1388/кв. м, перевищивши, таким чином, докризовий рівень 2014 року.

«У третьому кварталі ціни на первинну житлову нерухомість забудовники підняли і в гривнях, і в доларах. Середня ціна по ринку зросла на 7,1% за квартал», - повідомила в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» аналітик девелоперської компанії повного циклу City One Development Олена Ширіна.

За її даними, зростанню цін на ринку в третьому кварталі 2019 року сприяло продовження зміцнення курсу гривні - до 24,2 грн/$ за курсом НБУ. Таким чином, гривня вийшла на рівень середини 2016 року, зміцнившись з початку року на 13%.

«На цьому тлі протягом року на ринок виходило все менше нових ЖК: в першому кварталі - старт 16 нових ЖК, у другому - дев'яти, а в третьому - всього лише шести», - зазначили в City One Development.

Як підкреслила експерт, чим вищий клас ЖК, тим стриманіше була динаміка зростання цін, так як високий клас нерухомості традиційно утримує планку ціни незалежно від курсу та інших чинників ринку і найменше схильний до коливань. Так, вартість 1 кв. м в сегменті «економ» у вересні-2019 виросла на 16,8% порівняно з показником кінця-2018, до $875. У ЖК класу «комфорт» ціни за цей період зросли на 15,4%, до $1004, в класі «бізнес» - на 14,6%, до $1770, а найповільніше збільшення ціни спостерігалося в класах «еліт» і «преміям» - лише на 5,8%, до $2953.

У третьому кварталі на ринок не вийшов жоден ЖК класу «еліт» і «преміям», в класі «економ» і «комфорт» - лише по одному, а в класі «бізнес» в третьому кварталі ринок поповнився чотирма новими проектами.