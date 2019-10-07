Нотаріусам збільшать штрафи за незаконну реєстрацію нерухомості



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На нотаріусів буде накладатися штраф від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів за незаконну реєстрацію майна

Для нотаріусів планують збільшити штрафи за порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб. Нові норми роз'яснили у пресслужбі Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

Відповідний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» ухвалено 3 жовтня. Однак, наразі його ще не підписано президентом.

Закон, як зазначається, передбачає усунення основних юридичних прогалин, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.

«Законом впроваджується принцип одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав, коли реєстраційна дія проводиться нотаріусом, який посвідчив відповідний документ щодо речового права. Законом збільшені штрафи за порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», - йдеться у повідомленні.

Вказано також, що на посадових осіб, зокрема нотаріусів, буде накладатись штраф за незаконну реєстрацію від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Раніше штраф був від двохсот до чотирьохсот мінімумів. Якщо особа вчинить порушення повторно впродовж року – то на неї накладуть штраф від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«Також збільшені штрафи за порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Таке порушення тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - додали у відомстві.