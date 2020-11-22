ЦВК сформувала новий склад Васильківської та Фастівської тервиборчкомів

На початку листопада ЦВК достроково припинила повноваження двох міських ТВК

Новий склад вказаних комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій

Центральна виборча комісія (ЦВК) у суботу сформувала новий склад Васильківської та Фастівської міських територіальних виборчих комісій.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«Комісія сформувала новий склад Васильківської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області у звʼязку з достроковим припиненням Київським окружним адміністративним судом 15 листопада 2020 року повноважень усього складу цієї комісії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, окрім того, сформовано новий склад Фастівської міської ТВК Фастівського району Київської області у звʼязку з її достроковим припиненням повноважень.

«Новий склад вказаних комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій: Васильківської міської ТВК – у кількості 17 осіб, Фастівської міської ТВК – 14 осіб», – повідомили в ЦВК.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбудеться другий тур місцевих виборів, у 11 містах України обиратимуть мерів.