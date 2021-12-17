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    Де в Києві купити недорогі солодкі мандарини та хурму? Адреси ярмарків

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    Із середини грудня в Україні зросли ціни на мандарини - Де в Києві купити недорогі солодкі мандарини та хурму? Адреси ярмарків
    Із середини грудня в Україні зросли ціни на мандарини
    фото з відкритих джерел

    У п'ятницю ярмарки відбудуться в усіх районах Києва

    У п’ятницю, 17 грудня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки пройдуть:

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21;
    • у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • у Подільському – вул. Полкова, 72, вул. Івана Виговського, 10-12;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
    • у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    Як повідомлялося, у вихідні, 18-19 грудня, в Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

    До слова, в магазинах та на ринках України несподівано поповзли вгору ціни на мандарини.

    Нещодавно одеський супермаркет здивував космічними цінами на черешню (фото).

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    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок
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    Де в Києві купити недорогі солодкі мандарини та хурму? Адреси ярмарків