Цьогорічний урожай зерна б'є рекорди, а ціни на хліб зростуть на 40%

Україна спродала рекордний врожай і змушена тепер імпортувати борошно

Українці ризикують залишитися без дешевого хліба. До кінця року він подорожчає на 10%, а за рік загалом на 23–38%, попри рекордний урожай пшениці. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Олександр Васильченко.

За перші три квартали 2021 року хліб, за даними Держкомстату, подорожчав на 13%. За словами Васильченка, до кінця року він подорожчає ще на 10%. «Це я ще оптиміст – Всеукраїнська асоціація пекарів дає зростання з жовтня до січня 25%. Тобто загалом за рік хліб подорожчає від 23% до 38%», – каже експерт.

Васильченко пояснив, що головна складова у собівартості хліба – борошно, це 40-50%. І вона постійно зростає у ціні. «Тут ланцюжок: підвищується вартість зерна, приблизно через тиждень дорожчає борошно, ще за кілька тижнів (у борошномелів, як правило, є старі запаси) підвищується собівартість у пекарів», – зазначив Васильченко.

Експерт розповів про складові собівартості хліба. Наразі країна переживає рекордне підвищення вартості енергоносіїв, а саме газу. Також із грудня зросте мінімальна зарплата, що також збільшить собівартість. Найбільші витрати після сировини – це все, що пов'язано з торгівлею та витратами на збут.

Інфографіка: gazeta.ua

За словами експерта, всі торгові мережі ставлять варварські умови виробникам, котрі хочуть продавати свої товари у супермаркетах. За все треба доплачувати: за чистоту біля товару, за появу нового товару на полицях та за більш чільне місце для продукції. Це все впливає на собівартість хліба.

«Щоб тримати марку, наші хлібопекарі будуть змушені шукати сировину гарної якості. Де вони її купуватимуть? Найімовірніше, у Туреччині. Це перший імпортер для України, вони закуповують у нас великі обсяги зерна. Але впевнений, що Туреччина продаватиме вже не зерно, а саме борошно, продукт переробки», – каже експерт.

Васильченко розповів, що внутрішнє споживання пшениці складає до 7 млн тонн (з них 5,5 млн тонн – пшениця продовольча, решта – фуражна).

В Україні зібрано рекордний урожай пшениці – 32,2 млн тонн у бункерній вазі. «Якщо після очищення зерна виходить 30 млн тонн, то забираємо квоту трейдерів, і отримуємо на власні потреби лише 4,7 млн тонн. Тобто дефіцит – 800 тис. тонн. І це при тому, що інші країни в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт, створюють стратегічні запаси», – зауважив Васильченко.

Згідно з меморандумом на 2021/2022 маркетинговий рік, дозволено експортувати 25,3 млн тонн пшениці.