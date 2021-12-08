Борщ стає «золотим»: чому ціни зростатимуть і надалі

За рік овочі для однієї з улюблених страв українців подорожчали у 2,6 рази

Аналітики звертають увагу на стрімке зростання цін на овочі борщового набору в Україні у 2021 році. Зокрема, наразі оптові ціни на моркву вищі за торішні вдвічі, ціни на цибулю – у два з половиною рази, ціни на білокачанну капусту – втричі, та ціни на буряки столові – теж утричі. Тобто в середньому за цією категорією овочів ціни зросли у 2,6 рази порівняно з початком грудня 2020 року. Про це пише agrotrend.

Єдиним товаром борщової групи, який не подорожчав, а навпаки, подешевшав, залишається продовольча картопля. Середні оптові ціни на українську картоплю зараз на третину нижчі, ніж роком раніше.

Серед ключових причин аналітики відзначали скорочення посівних площ, посилене несприятливими погодними умовами. При цьому площі під картоплю, яка навпаки була дорогою кілька років поспіль, фермери останні два роки розширювали. Тому ціни на неї і виявилися нижчими, ніж минулого року.

З інших факторів, які негативно впливали на інвестиції у вирощування овочів борщового набору, слід назвати і погіршення прибутковості вирощування цих культур на тлі вибухового зростання цін на зернові та олійні культури. Це дозволило останнім наблизитися до прибутковості вирощування з гектара до овочів борщового набору.

При цьому, як зазначив економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак, рівень ризиків при вирощуванні зернових є набагато нижчим, ніж при вирощуванні цибулі, буряків, моркви або капусти.

«Крім того, зернові легше, простіше і дешевше зберігати, ніж овочі борщового набору, та й ціни на зернові ніколи не коливаються так сильно, як на овочі. Наприклад, ціни на білокачанну капусту пізніх сортів у той самий день у різні роки можуть відрізнятися навіть у 20 разів. А це, звичайно, величезний ризик. Ну і ще один негативний для овочівництва фактор, який виявився лише у 2021 році – це відкриття ринку землі. Тепер більшість аграріїв, щоб залишитись у бізнесі, буквально змушені скуповувати землю, спрямовуючи до неї вільні ресурси, які інакше могли б бути інвестовані у с/г виробництво», – пояснює Андрій Ярмак.

Нагадаємо, в Україні може з'явитись День борщу.

Як відомо, улюбленій страві українців у Києві встановлять пам’ятник.

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