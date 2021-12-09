Мандарини дорожчають: скільки коштують найпопулярніші зимові цитрусові

Мінімальна вартість цитрусів підскочила до понад 30 гривень за один кілограм

У магазинах та на ринках України несподівано поповзли вгору ціни на мандарини. Одні з найпопулярніших цитрусових фруктів у період новорічних свят стрімко дорожчають. Про це пишуть «Українські новини».

На початку грудня 2021 року на прилавках українських супермаркетів мандарини можна було знайти по 27,5 гривень за кілограм фруктів. Наразі мінімальна вартість цитрусів підскочила до понад 30 гривень за один кілограм.

Менш ніж за тиждень у великих мережах супермаркетів у всій Україні мандарини подорожчали в середньому на 4,5 гривні за кілограм. Середній цінник на цей вид цитрусових встановився в діапазоні 32-33 гривні за кілограм.

Експерти зазначають, що у ряді магазинів та на ринках можна зустріти мандарини за ціною від 25 гривень за кілограм. Найчастіше це або акційні пропозиції, або нижчі сорти та якість фруктів.

Нагадаємо, один із улюблених фруктів українців подорожчає.

Нещодавно одеський супермаркет здивував космічними цінами на черешню (фото).

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