Одеський супермаркет здивував космічними цінами на черешню (фото)

Обурені користувачі мережі почали коментувати високу ціну ягоди

Ціна черешні в одному з одеських супермаркетів шокувала і містян, і користувачів мережі. Фотографія цінника імпортної ягоди, за космічною ціною, з’явилася на сторінці спільноти «Подслушано Одеса» в Instagram.

За кілограм ягоди просять 1499 грн. «Кому Черешеньки з Сільпо?», підписали фото у спільноті.

Обурені користувачі, з притаманним одеситам гумором, почали коментувати високу ціну ягоди. «Ціна з доставкою з лівого берега Марса», «Нарешті на компот дочекалися», «То просто між 4 і 9 крапку забули поставити», «1 шт будь ласа. Ми не багаті, але кайфуємо як депутати», «Добре, що не 1500. Можна брати», « А що, нормально. Якраз з пенсії бабуся внука зможе потішити».

Нагадаємо, у липні в Україні продавали ягоду по 500-700 гривень за кілограм.

Також стало відомо, коли в Києві запрацюють ялинкові базари і якими будуть ціни.