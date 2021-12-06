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    Одеський супермаркет здивував космічними цінами на черешню (фото)

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    За кілограм ягоди просять 1499 грн - Одеський супермаркет здивував космічними цінами на черешню (фото)
    За кілограм ягоди просять 1499 грн
    фото Подслушано Одесса/Instagram

    Обурені користувачі мережі почали коментувати високу ціну ягоди

    Ціна черешні в одному з одеських супермаркетів шокувала і містян, і користувачів мережі. Фотографія цінника імпортної ягоди, за космічною ціною, з’явилася на сторінці спільноти «Подслушано Одеса» в Instagram.

    За кілограм ягоди просять 1499 грн. «Кому Черешеньки з Сільпо?», підписали фото у спільноті.

    Обурені користувачі, з притаманним одеситам гумором, почали коментувати високу ціну ягоди. «Ціна з доставкою з лівого берега Марса», «Нарешті на компот дочекалися», «То просто між 4 і 9 крапку забули поставити», «1 шт будь ласа. Ми не багаті, але кайфуємо як депутати», «Добре, що не 1500. Можна брати», « А що, нормально. Якраз з пенсії бабуся внука зможе потішити».

    Нагадаємо, у липні в Україні продавали ягоду по 500-700 гривень за кілограм.

    Також стало відомо, коли в Києві запрацюють ялинкові базари і якими будуть ціни.

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    Теги: Одеса продукти ціни
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    Одеський супермаркет здивував космічними цінами на черешню (фото)