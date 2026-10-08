Головна Київ Новини
search button user button menu button

Де в Києві отримати допомогу після обстрілу: адреси штабів у трьох районах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Де в Києві отримати допомогу після обстрілу: адреси штабів у трьох районах
У розгорнутому наметі поліції мешканці пошкоджених будинків можуть одразу подати заяву про руйнування майна
фото: Національна поліція України

У штабах постраждалі можуть подати заяви про пошкоджене майно, отримати юридичні та соціальні консультації

У Деснянському, Оболонському та Солом’янському районах столиці розпочали роботу спеціальні штаби для допомоги киянам, чиє майно або житло постраждало від ворожої атаки 7 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

У штабах постраждалі можуть подати заяви про пошкоджене майно, отримати юридичні та соціальні консультації, а також дізнатися про порядок оформлення державної й міської матеріальної допомоги.

Адреси та контакти штабів по районах:

Деснянський район:

  • Адреса: школа № 259 (просп. Червоної Калини, 21-Г).
  • Що пропонують: консультації фахівців, допомогу в оформленні документів, психологічну та юридичну підтримку, гаряче харчування, чай і каву.
  • Контактні телефони: 098-648-08-89 (Лариса Володимирівна Печонкіна), 050-261-33-31 (Оксана Володимирівна Гриценко).

 Оболонський район:

  • Адреса: вул. Полярна, 6-Б (щодня до 18:00).
  • Що пропонують: роз'яснення щодо матеріальних виплат, прийом звернень та оформлення протоколів поліцією щодо пошкодженого майна, гаряче харчування.
  • Контактні телефони: 095-245-23-44, 097-224-03-86.

Солом’янський район:

  • Адреса: вул. Волинська, 17/28 (Vcentri HUB: Солом’янський, щодня до 18:00).
  • Що пропонують: консультації із соціальних виплат та оформлення допомоги на відновлення пошкодженого житла.
  • Контактні телефони: 098-978-53-38, 099-740-64-59, 097-349-00-31.

На які компенсації та грошову допомогу можна розраховувати

Мешканці пошкоджених або зруйнованих будинків мають право на фінансову підтримку в межах державних та міських програм.

Державна програма «єВідновлення»:

  • До 350 тис. грн – компенсація за пошкоджені квартири;
  • До 500 тис. грн – за пошкоджені приватні будинки. (Кошти призначені для придбання будівельних матеріалів або оплати ремонтних робіт).

Виплати зі столичного бюджету:

  • 40 000 грн – одноразова допомога у разі потреби термінового тимчасового відселення;
  • 10 000 грн – одноразова виплата за програмою «Турбота. Назустріч киянам»;
  • 20 000 грн щомісяця (на строк до 12 місяців) – компенсація тим, хто змушений тимчасово орендувати житло або відселитися.

Повний перелік видів допомоги та деталі щодо подання документів також доступні онлайн на Порталі послуг КМДА.

Нагадаємо, унаслідок вечірньої атаки російських ударних безпілотників по Оболонському та Деснянському районах столиці 7 жовтня загинули четверо людей, ще 12 отримали травми. В Оболонському районі ворожий БпЛА влучив у подвір’я між житловими будинками. Внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення, серед них – 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина. У Деснянському районі ще один російський дрон влучив у житловий будинок. Загалом за минулу добу 7 жовтня внаслідок російської атаки по Києву загинуло шестеро людей, а 21 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості.     

Читайте також:

Теги: Київ поранення харчування майно будинок КМДА житло обстріл школа компенсація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костянтин Грубич прокоментував ситуацію в Києві через зупинку роботи червоної гілки метро
«Навіщо паралізувати ціле місто?» Костянтин Грубич поскаржився на роботу метро під час тривог у Києві
21 вересня, 10:45
Із меню McDonald's зникли популярні страви
У McDonald's, що в Оболонському районі Києва, суттєво скоротилося меню
13 вересня, 17:27
За словами машиніста, найдивнішими речами, які йому доводилося бачити в метро, були мініхолодильник та килим
Машиніст розповів, які найдивніші речі пасажири забували в київському метро
13 вересня, 22:29
Шлапак є депутаткою Київської міської ради п’яти скликань (V-IX скликань)
Депутатка Київради виявилась науковою плагіаторкою. Ініціатива «Дисергейт» оприлюднила подробиці
17 вересня, 08:00
Представник Кремля фактично назвав російські атаки на Україну способом покарання та залякування
«Іншим не буде повадно»: Кремль пояснив масовані удари по Україні
28 вересня, 12:49
Володимир Горбулін – український державний діяч і науковець, перший секретар Ради національної безпеки і оборони України, академік та заступник голови Національної академії наук України
Екссекретар РНБО Горбулін постраждав через удар РФ по Академії наук
28 вересня, 16:26
Момент удару російського дрона по мосту в Києві 2 жовтня 2026 року
Радник Зеленського пояснив, як ворогу вдається прицільно влучати в опори київських мостів
3 жовтня, 10:56
Діти та персонал школи біля входу в укриття на території закладу
Який вигляд має школа у Соломʼянському районі після атаки російських терористів (фото)
1 жовтня, 11:56
Окупанти чотири рази атакували мережу виномаркетів Okwine: збитки перевищили 700 млн грн
Окупанти чотири рази атакували мережу виномаркетів Okwine: збитки перевищили 700 млн грн
Вчора, 18:04

Новини

Уламки дрона впали у Шевченківському районі Києва, горять автівки
Уламки дрона впали у Шевченківському районі Києва, горять автівки
Дрон влучив у магазин у Солом'янському районі: двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Дрон влучив у магазин у Солом'янському районі: двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Де в Києві отримати допомогу після обстрілу: адреси штабів у трьох районах
Де в Києві отримати допомогу після обстрілу: адреси штабів у трьох районах
Перебої з водопостачанням у Києві: живлення об'єктів відновлено, тиск стабілізується
Перебої з водопостачанням у Києві: живлення об'єктів відновлено, тиск стабілізується
Коли столиця та Київщина повернуться до планових відключень світла: пояснення Міненерго
Коли столиця та Київщина повернуться до планових відключень світла: пояснення Міненерго
Атака на Київщину: пошкоджено житло та склади у трьох районах, є поранені
Атака на Київщину: пошкоджено житло та склади у трьох районах, є поранені

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
126K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
80K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua