Де в Києві отримати допомогу після обстрілу: адреси штабів у трьох районах

У розгорнутому наметі поліції мешканці пошкоджених будинків можуть одразу подати заяву про руйнування майна

У штабах постраждалі можуть подати заяви про пошкоджене майно, отримати юридичні та соціальні консультації

У Деснянському, Оболонському та Солом’янському районах столиці розпочали роботу спеціальні штаби для допомоги киянам, чиє майно або житло постраждало від ворожої атаки 7 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

У штабах постраждалі можуть подати заяви про пошкоджене майно, отримати юридичні та соціальні консультації, а також дізнатися про порядок оформлення державної й міської матеріальної допомоги.

Адреси та контакти штабів по районах:

Деснянський район:

Адреса: школа № 259 (просп. Червоної Калини, 21-Г).

Що пропонують: консультації фахівців, допомогу в оформленні документів, психологічну та юридичну підтримку, гаряче харчування, чай і каву.

Контактні телефони: 098-648-08-89 (Лариса Володимирівна Печонкіна), 050-261-33-31 (Оксана Володимирівна Гриценко).

Оболонський район:

Адреса: вул. Полярна, 6-Б (щодня до 18:00).

Що пропонують: роз'яснення щодо матеріальних виплат, прийом звернень та оформлення протоколів поліцією щодо пошкодженого майна, гаряче харчування.

Контактні телефони: 095-245-23-44, 097-224-03-86.

Солом’янський район:

Адреса: вул. Волинська, 17/28 (Vcentri HUB: Солом’янський, щодня до 18:00).

Що пропонують: консультації із соціальних виплат та оформлення допомоги на відновлення пошкодженого житла.

Контактні телефони: 098-978-53-38, 099-740-64-59, 097-349-00-31.

На які компенсації та грошову допомогу можна розраховувати

Мешканці пошкоджених або зруйнованих будинків мають право на фінансову підтримку в межах державних та міських програм.

Державна програма «єВідновлення»:

До 350 тис. грн – компенсація за пошкоджені квартири;

До 500 тис. грн – за пошкоджені приватні будинки. (Кошти призначені для придбання будівельних матеріалів або оплати ремонтних робіт).

Виплати зі столичного бюджету:

40 000 грн – одноразова допомога у разі потреби термінового тимчасового відселення;

10 000 грн – одноразова виплата за програмою «Турбота. Назустріч киянам»;

20 000 грн щомісяця (на строк до 12 місяців) – компенсація тим, хто змушений тимчасово орендувати житло або відселитися.

Повний перелік видів допомоги та деталі щодо подання документів також доступні онлайн на Порталі послуг КМДА.

Нагадаємо, унаслідок вечірньої атаки російських ударних безпілотників по Оболонському та Деснянському районах столиці 7 жовтня загинули четверо людей, ще 12 отримали травми. В Оболонському районі ворожий БпЛА влучив у подвір’я між житловими будинками. Внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення, серед них – 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина. У Деснянському районі ще один російський дрон влучив у житловий будинок. Загалом за минулу добу 7 жовтня внаслідок російської атаки по Києву загинуло шестеро людей, а 21 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості.