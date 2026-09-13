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У McDonald's, що в Оболонському районі Києва, суттєво скоротилося меню

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У McDonald's, що в Оболонському районі Києва, суттєво скоротилося меню
Із меню McDonald's зникли популярні страви
фото: glavcom.ua

Відвідувачів у закладі багато, але популярні страви недоступні

У одному з ресторанів мережі McDonald's, що в Оболонському районі Києва, суттєво скоротилися позиції меню. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Так, немає салатів, картоплі фрі. Пропонують лише два види ролів, п’ять різних бюргерів, п’ять видів комбінованих меню. При цьому відвідувачів у закладі багато.

У McDonald's, що в Оболонському районі Києва, суттєво скоротилося меню фото 1

Така ж ситуація і з доставкою – замовити можна не всі позиції.

Нагадаємо, що раніше «Главком» писав про тимчасову відсутність окремих популярних страв у ресторанах McDonald's у Києві та передмісті. На проблему звернули увагу користувачі Threads, які повідомляли про відсутність картоплі фрі, курячих нагетсів та інших позицій у деяких закладах мережі. Зокрема, про перебої писали відвідувачі ресторанів у Гатному та на Севастопольській площі в Києві. Водночас ситуація відрізнялася залежно від закладу: поки в одних ресторанах окремих страв не було, в інших вони залишалися доступними. Так, одна з користувачок зазначала, що у Крюківщині необхідні позиції були в наявності.

У McDonald's, що в Оболонському районі Києва, суттєво скоротилося меню фото 2

Окремо користувачі Threads припускали, що перебої можуть бути пов'язані з частими повітряними тривогами. За їхніми словами, через зупинку роботи ресторанів під час тривог частину продукції доводиться списувати, оскільки її викидають більше, ніж продають. На той момент це були лише припущення користувачів. Тепер McDonald's офіційно підтвердив, що затримки постачання справді пов'язані з частими й тривалими повітряними тривогами.

Як повідомили «Главкому» у пресслужбі McDonald's в Україні, перебої виникають лише в окремих ресторанах. «Через затримки в постачанні, спричинені частими й тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах», – зазначили у компанії.

У McDonald's, що в Оболонському районі Києва, суттєво скоротилося меню фото 3

У McDonald's додали, що працюють разом із логістичним партнером, щоб забезпечити стабільне постачання продукції до ресторанів.

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Теги: Київ McDonald's продукти

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