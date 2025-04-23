Рух транспорту Дніпровським узвозом буде обмежено 24 квітня (схема)

Обмеження діятиме у крайній правій смузі в напрямку від Набережного шосе до Паркової дороги

У четвер, 24 квітня, у Києві частково буде обмежено рух транспорту Дніпровським узвозом. Обмеження діятиме у крайній правій смузі в напрямку від Набережного шосе до Паркової дороги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, столичні комунальники планують ремонтувати та очищати зливоприймальну систему на ділянці від з’їзду на Набережне шосе до Національного музею Голодомору-геноциду.

У зв’язку з цим 24 квітня, з 11:00 до 15:00, частково обмежуватимуть рух транспорту Дніпровським узвозом.

Обмеження руху діятиме у крайній правій смузі в напрямку від Набережного шосе до Паркової дороги інфографіка: «Київавтодор»

Зазначається, що обмеження діятиме у крайній правій смузі в напрямку від Набережного шосе до Паркової дороги.

Нагадаємо, з 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово буде обмежено рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульв. Тараса Шевченка.

З 16 квітня до 14 травня в Солом'янському районі на вулицях Левка Мацієвича та Володимира Сікевича частково обмежуватимуть рух транспорту. Дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину – ділянку від вулиці Очаківської до вулиці Академіка Возіанова.

Також з 14 квітня до 30 червня буде частково обмежено рух на двох ділянках дорожньої мережі у зв'язку з проведенням поточного ремонту. У «Київавтодорі» зазначили, що дорожники працюватимуть одночасно на різних об'єктах у районі. За сприятливих погодних умов термін виконання робіт може бути скорочено, і обмеження для руху транспорту будуть зняті достроково.