Апеляційний суд залишив суворий вирок грабіжнику, який напав з ножем на дитину

Засуджений зайшов у під’їзд будинку слідом за дитиною, притиснув хлопчика до стіни та вимагав віддати телефон та гроші

Не погоджуючись з рішенням суду, чоловік подав апеляційну скаргу, яку Київський апеляційний суд відхилив

Київський апеляційний суд залишив без змін суворий вирок 30-річному чоловікові, який у Деснянському районі столиці з ножем напав на 10-річного хлопчика, відібравши його мобільний телефон. За скоєний злочин нападник проведе за ґратами вісім років з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

У прокуратурі нагадали, що засуджений зайшов у під’їзд будинку слідом за дитиною, притиснув хлопчика до стіни та вимагав віддати телефон та гроші. Втім, грошей у дитини не було, тож, перевіривши кишені постраждалого, нападник його відпустив, відібравши телефон.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва нападника засуджено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Не погоджуючись з рішенням суду, чоловік подав апеляційну скаргу, яку Київський апеляційний суд відхилив.

Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, 16 квітня невідомий напав на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова, і наніс йому ножове поранення. Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає. Подія трапилася в Солом'янському районі, наразі невідомо, як нападник пробрався до закритого ЖК.