Головна Київ Новини
search button user button menu button

Апеляційний суд залишив суворий вирок грабіжнику, який напав з ножем на дитину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Апеляційний суд залишив суворий вирок грабіжнику, який напав з ножем на дитину
Засуджений зайшов у під’їзд будинку слідом за дитиною, притиснув хлопчика до стіни та вимагав віддати телефон та гроші
фото: Київська міська прокуратура/

Не погоджуючись з рішенням суду, чоловік подав апеляційну скаргу, яку Київський апеляційний суд відхилив

Київський апеляційний суд залишив без змін суворий вирок 30-річному чоловікові, який у Деснянському районі столиці з ножем напав на 10-річного хлопчика, відібравши його мобільний телефон. За скоєний злочин нападник проведе за ґратами вісім років з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

У прокуратурі нагадали, що засуджений зайшов у під’їзд будинку слідом за дитиною, притиснув хлопчика до стіни та вимагав віддати телефон та гроші. Втім, грошей у дитини не було, тож, перевіривши кишені постраждалого, нападник його відпустив, відібравши телефон.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва нападника засуджено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Не погоджуючись з рішенням суду, чоловік подав апеляційну скаргу, яку Київський апеляційний суд відхилив.

Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, 16 квітня невідомий напав на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова, і наніс йому ножове поранення. Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає. Подія трапилася в Солом'янському районі, наразі невідомо, як нападник пробрався до закритого ЖК. 

Теги: Київ суд напад дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
21 березня, 22:10
Росія вдарила по Києву ракетами
Столична влада повідомила про постраждалих внаслідок ракетної атаки (оновлено)
6 квiтня, 06:30
На даху будинку утворився «кратер» від прильоту дрона
Дощ заливає квартири. Як живуть жителі будинку у Києві, в який влучив дрон (відео)
1 квiтня, 18:59
За скоєний підпал зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі
Затримано палія, який знищив Mercedes-Benz в підземному паркінгу на Печерську
8 квiтня, 17:25
Пожежа сталася на балконі четвертого поверху житлової девʼятиповерхівки з розповсюдженням на кімнату
У Дарницькому районі під час пожежі загинув чоловік
9 квiтня, 09:23
У Києві вночі працювала ППО
Київ вночі атакували 30 ворожих дронів: як відпрацювала ППО
13 квiтня, 08:46
Водій автобуса, який із пасажирами в салоні буксував газоном і стрибав бордюрами, свої дії пояснив тим, що нібито заблукав
Столична влада пояснила, чому рейсовий автобус ганяв дворами на Виноградарі
10 квiтня, 15:42
Столична влада анонсувала черговий етап демонтажу реклами: перелік локацій
Столична влада анонсувала черговий етап демонтажу реклами: перелік локацій
Сьогодні, 12:34
Частину від вулиці Добровольчих Батальйонів до Наводницької площі пропонується перейменувати на вулицю Новонаводницьку
У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо перейменування вулиці Лаврської
Сьогодні, 16:35

Новини

Апеляційний суд залишив суворий вирок грабіжнику, який напав з ножем на дитину
Апеляційний суд залишив суворий вирок грабіжнику, який напав з ножем на дитину
У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо перейменування вулиці Лаврської
У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо перейменування вулиці Лаврської
Рух пішоходів підземними переходами у центрі Києва буде частково обмежено
Рух пішоходів підземними переходами у центрі Києва буде частково обмежено
У Святошинському районі затримано двох молодиків, які ховали психотропи у парку
У Святошинському районі затримано двох молодиків, які ховали психотропи у парку
Суд арештував майно «смотрящого» за Києвом Комарницького та його родичів
Суд арештував майно «смотрящого» за Києвом Комарницького та його родичів
У Києві 22-27 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 22-27 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
46K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
25K
Помер Папа Римський Франциск
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
США депортували німецьких туристок через несподівану причину

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua