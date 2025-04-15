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Біля метро «Звіринецька» стався прорив трубопроводу, дорогу залило окропом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Біля метро «Звіринецька» стався прорив трубопроводу, дорогу залило окропом
Витік води на проїжджу частину припинено
фото: патрульна поліція Києва/Telegram

Через аварію на трубопроводі частково обмежено рух смугою громадського транспорту

Сьогодні, 15 квітня, близько 15:00 поблизу станції метро «Звіринецька» в Печерському районі столиці сталось пошкодження магістрального трубопроводу та витік теплоносія. Аварійно-відновлювальна бригада «Київтеплоенерго» оперативно прибула на місце та відключила пошкоджену ділянку тепломережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київтеплоенерго». 

Наразі витік води на проїжджу частину припинено. Частково обмежено рух смугою громадського транспорту.

Комунальники розпочали підготовку до проведення ремонтних робіт. Ремонт обіцяють виконати у максимально стислі терміни, щоб відновити постачання гарячої води трубопроводом.

Аварійно-відновлювальна бригада «Київтеплоенерго» оперативно прибула на місце та відключила пошкоджену ділянку тепломережі
Аварійно-відновлювальна бригада «Київтеплоенерго» оперативно прибула на місце та відключила пошкоджену ділянку тепломережі
фото: «Київтеплоенерго»/Facebook

Про терміни виконання робіт, ліквідацію пошкодження та іншу додаткову інформацію повідомлять у Telegram-каналі «Київ Комунальний».

Нагадаємо, 28 березня «Київтеплоенерго» завершило відключення опалення для житлового фонду столиці. Теплопостачання припинене до 99% багатоповерхівок. Наразі 9 953 житлові будинки, що обслуговує «Київтеплоенерго», відключені від опалення. 

До слова, зростання боргів за опалення в Києві досягло 8 млрд грн. Більшість боргу припадає на власників елітної нерухомості, а «Київтеплоенерго» посилює боротьбу з неплатниками, подаючи судові позови. Мешканці можуть уникнути санкцій, реструктуризувавши борг у Центрі комунального сервісу.  

Теги: метро ремонт поліція Київтеплоенерго Київ

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