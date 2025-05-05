Масштабний демонтаж вивісок заплановано на одній з вулиць Деснянського району

Під демонтаж потрапляють рекламні конструкції та вивіски, встановлені з порушенням чинних норм та правил

У період з 5 по 9 травня 2025 року на вулиці Миколи Закревського заплановано демонтаж рекламних конструкцій та вивісок, встановлених з порушенням чинних норм та правил розміщення зовнішньої реклами у місті Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Згідно з повідомленням, демонтажні роботи проводитимуться з метою приведення зовнішньої реклами у відповідність до встановлених вимог та покращення візуального середовища столиці.

Під демонтаж потрапляють рекламні конструкції та вивіски, встановлені з порушенням чинних норм та правил розміщення зовнішньої реклами у столиці інфографіка: Управління з питань реклами КМДА

Управління з питань реклами КМДА закликає власників рекламних конструкцій дотримуватись затверджених правил розміщення зовнішньої реклами. Правила та алгоритм оформлення: вивіски, реклама.

Нагадаємо, вулицю Петра Сагайдачного на Подолі очистили від незаконної реклами. Після демонтажу вулиця Петра Сагайдачного стала ще ближчою до свого автентичного вигляду.

До слова, у 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення. Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій.