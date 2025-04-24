В «Охматдиті» відкрився сучасний відділ нефрології та діалізу (фото)

Кошти на відновлення та модернізацію «Охматдиту» після атаки Росії 8 липня 2024 року виділила Німеччина

23 квітня у Києві відбулося офіційне відкриття відділу нефрології та діалізу поліклініки НДСЛ «Охматдит» Міністерства охорони здоров'я України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НДСЛ «Охматдит».

Зазначається, що створення амбулаторного відділу діалізу на базі поліклініки, а також передане лікарні обладнання для гострого діалізу дозволить відновити та посилити потужності НДСЛ «Охматдит» у наданні допомоги дітям при хронічній і гострій інтоксикації. Кошти на відновлення та модернізацію об’єктів нерухомого майна НДСЛ «Охматдит» після атаки Росії 8 липня 2024 року виділив уряд Німеччини.

У заході взяли участь Марина Слободніченко, заступниця міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції; Олександр Урін, в.о. генерального директора НДСЛ «Охматдит» МОЗ України; Др. Максиміліан Раш, Тимчасовий повірений у справах Федеративної Республіки Німеччина в Україні; Даніель Буше, директор GIZ в Україні; Юлія Грубер, директорка проєкту GIZ «Спеціальна програма підтримки України /EU4ResilientRegions».

Офіційне відкриття відділу нефрології та діалізу поліклініки НДСЛ «Охматдит» 23 квітня 2025 року фото: пресслужба НДСЛ «Охматдит»

«Для німецького уряду було дуже важливо швидко надати допомогу, щоб полегшити страждання українських дітей. Це ще один конкретний приклад того, що Німеччина стоїть поруч з народом України у важкі часи –і буде продовжувати робити це в майбутньому». – зазначив Др. Максиміліан Раш, Тимчасовий повірений у справах Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» – найбільша дитяча лікарня України та Європи, в якій, попри пошкодження, щодня лікують понад 560 дітей з усієї країни.

У новій діалізній залі встановлено унікальне обладнання фото: пресслужба НДСЛ «Охматдит»

У березні, відповідно до першого розділу меморандуму, завершився ремонт приміщень другого поверху поліклініки «Охматдит», в яких облаштовано відділ нефрології та діалізу.

«Внаслідок російської атаки на нашу дитячу лікарню найбільше постраждав токсикологічний корпус. Повністю були зруйновані відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій. Наша команда робила все можливе аби якнайшвидше відновити допомогу дітям, які цього потребують. Підтримка німецьких партнерів та обʼєднання зусиль заради збереження здоров’я та життя дітей, є дуже цінною у ці складні часи», – зазначив Олександр Урін, в.о. генерального директора НДСЛ «Охматдит» МОЗ України.

Комплексні роботи з ремонту окремих приміщень в будівлях на території головного комплексу лікарні «Охматдит» тривають і будуть завершені восени цього року фото: пресслужба НДСЛ «Охматдит»

Будівельні роботи у поліклініці «Охматдит» були розпочаті у листопаді 2024 та завершені у березні 2025 року. Проєкт реновації врахував вимоги до спеціалізованого медичного обладнання, зокрема щодо: монтажу системи водопідготовки для діалізу, яка важить більше 3 тонн, та влаштування мереж для відведення відпрацьованих рідин; експлуатації медичних газів; протипожежного захисту та сигналізації; системи опалення та вентиляції, тощо. Загалом було відремонтовано 320 кв. м. та облаштовано приміщення для очистки води, технічні приміщення, санвузли, діалізну залу на шість місць для пацієнтів, які потребують діалізу, а також два місця для проведення процедури в кабінеті перитонеального діалізу, ординаторську тощо.

У новій діалізній залі встановлено шість апаратів для гемодіалізу 6008 SN/BPM/BTM/BVM Caresystem. Це спеціальне обладнання забезпечує лікування дітей вагою до 40 кг. Загалом, НДСЛ «Охматдит» отримала понад 60 одиниць медичного обладнання для поліклініки та лікарні, в т.ч. дві системи очищення води, одна з яких мобільна, медичні ліжка, апарати для безперервної замісної ниркової терапії, монітори складу тіла тощо.

Також було проведено навчання з користування обладнанням для персоналу відділу нефрології та діалізу та надані витратні матеріали.

«Ми продовжимо нашу підтримку та залишатимемося надійним партнером у зміцненні української системи охорони здоров'я», – сказав Даніель Буше, директор GIZ в Україні.

У поліклініці також встановлений перший медичний ліфт для транспортування пацієнтів у ліжках. З метою убезпечення роботи відділу нефрології та діалізу від перебоїв з енергопостачанням та задля підвищення енергетичної стійкості на даху поліклініки була встановлена сонячна електростанція. Загальна потужність в 70 кВт дозволяє забезпечити потреби в електроенергії новоствореного відділу та живити будівлю поліклініки.

На даху поліклініки встановлено сонячну електростанцію фото: пресслужба НДСЛ «Охматдит»

Додатково, в поліклініці було відремонтовано приміщення операційного блоку «Хірургії одного дня» площею 22 кв. м. Також придбано 30 одиниць медичного обладнання включно з сучасним багатофункціональним електричним рентгенпрозорим хірургічним столом. Крім цього, закуплено та доставлено анестезійний апарат для магнітно-резонансної томографії. Він забезпечує повну стабілізацію пацієнтів, що є необхідним для отримання якісних знімків і безпечного обстеження маленьких пацієнтів з важкими захворюваннями під час МРТ завдяки моніторингу та підтримці функцій тіла.

Ремонтні роботи та закупівлю обладнання здійснює Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) у межах «Спеціальної програми підтримки України /EU4ResilientRegions» за фінансування уряду Німеччини.

Комплексні роботи з ремонту окремих приміщень в будівлях на території головного комплексу лікарні «Охматдит» за фінансування уряду Німеччини наразі тривають і будуть завершені восени цього року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України виділив ще 6,3 млн грн на відбудову столичної дитячої лікарні «Охматдит», яка постраждала від ракетного удару РФ. За інформацією «Главкома», кошти спрямують не на безпосередньо відбудову, а на консервацію двох корпусів лікарні, які є історичними пам’ятками. А до моменту самої реставрації може минути ще п’ять років.