День вишиванки. «Слуги народу» влаштували акт «сепаратизму» у Київраді

Депутати від партії «Слуга народу» у Київраді не забажали приєднуватися до спільного фото з нагоди Дня вишиванки

Представники партії «Слуга народу» у столичній міськраді не стали приєднуватися до великого спільного фото. Секретар Київради Володимир Бондаренко не стримався і прокоментував такий вчинок колег.

Так, глава «слуг» у Київраді Андрій Вітренко у четвер, 16 травня, поздоровив українців із Днем вишиванки та опублікував спільне фото зі своїми колегами у приміщенні міськради.

фото: Андрій Вітренко/Facebook

«З Днем вишиванки! Це свято символізує нашу національну єдність, непереможний дух і багаті традиції українського народу. Вишиванка – це не просто одяг, а справжній оберіг, який зберігає в собі тепло рук наших пращурів, мудрість поколінь і любов наших предків. Сьогодні кожен із нас, одягнувши вишиванку, відчуває гордість за нашу країну, за героїну боротьбу за нашу незалежність та національну самоідентичність. Нехай вишиванка завжди буде символом вашої сили, віри і незламності українського народу!», – йдеться у його дописі.

У коментарях до публікації Вітренка секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зауважив, що «слуги» могли б сфотографуватися і з іншими депутатами: «Красиво, звичайно. Але можна і фотографуватися і з людьми внизу, біля входу до міської ради». У відповідь на коментар глава «слуг» у Київраді написав: «Ми завжди зверху».

Володимир Бондаренко також опублікував на своїй сторінці спільні фото депутатів київської міськради, до якого «слуги» долучатися не захотіли.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців зі святом, з Днем вишиванки. Зеленський зазначив, що видимо чи невидимо, вишиванка завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, вона на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону.

До слова, голова політичної партії «ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко до Дня вишиванки опублікувала власне фото у святковій вишитій сукні і вразила мережу своїм розкішним виглядом та новою зачіскою.