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День вишиванки. Юлія Тимошенко вразила розкішним виглядом

Ірина Міллер
glavcom.ua
День вишиванки. Юлія Тимошенко вразила розкішним виглядом
Юлія Тимошенко опублікувала фото до Дня вишиванки
фото Юлія Тимошенко/Facebook

63-річна політикиня постала у сукні з вишивкою та новою зачіскою

Голови політичної партії «ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко до Дня вишиванки опублікувала власне фото у святковій вишитій сукні і вразила мережу своїм розкішним виглядом та новою зачіскою. 

Юлія Тимошенко у сукні-вишиванці вразила своїм розкішним виглядом
Юлія Тимошенко у сукні-вишиванці вразила своїм розкішним виглядом
фото Юлія Тимошенко/Facebook

Юлія Тимошенко обрала для святкового дня чорну сукню середньої довжини з довгими рукавами. Сукня розшита графічним орнаментом у зелених кольорах. Свій образ політик доповнила лаконічними сережками. 

Волосся Юлії Тимошенко розпущене і вільно падає на плечі, що додає її образу легкості. Також політик зробила традиційний, ледь помітний макіяж з акцентом на очах.

У мережі підписники її сторінки відмічають, що вона має чудовий вигляд. «Юліє Володимирівна, Ви красуня», «Дуже личить така зачіска! Виглядаєте розкішно!», «Не впізнала», – пишуть українці у коментарях під фотографією лідерки «Батьківщини».

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, українці відзначають День вишиванки. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять. Сьогодні з ранку українці викладають свої фото у святковому вбраніі і вітають одне одного зі святом. Долучаються до цієї красивої традиції також народні депутати України та політики. «Главком» зібрав фотографії політиків, які приміряли на себе сьогодні традиційне українське вбрання. 

До слова, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців зі святом, з Днем вишиванки. Президент України наголосив, що  візерунок вишиванки такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями.

Читайте також: День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина партії українці Facebook

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