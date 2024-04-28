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У Фінляндії депутат влаштував стрілянину в центрі столиці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Фінляндії депутат влаштував стрілянину в центрі столиці
Депутат направляв зброю у бік людей, після чого вистрілив у землю
фото: Тімо Ворнанен/Facebook

Депутата, що почав стрілянину, вже звільнено

У Фінляндії депутат від правої партії Істинних фінів Тімо Ворнанен влаштував стрілянину біля ресторану в центрі Гельсінкі. Про це повідомили поліція Фінляндії та видання Yle.

Фінські правоохоронці, не називаючи імен, повідомили, що 26 квітня в ресторані Ihkussa між 54-річним чоловіком та іншими відвідувачами ресторану виникла словесна перепалка.

Справу було залагоджено, але за межами ресторану 54-річний чоловік раптово дістав ліцензовану малокаліберну зброю, направивши її у бік присутніх. Після цього чоловік вистрілив у землю, і присутні розійшлися. Ніхто не постраждав.

Чоловік перебував під вартою, але після проведення необхідних слідчих дій його обіцяли звільнити.

Міністерка фінансів Фінляндії та глава партії Істинних фінів Рійкка Пурра повідомила Yle, що йдеться про депутата від її партії Тімо Ворнанена.

Ввечері 27 квітня секретар партії Гаррі Вуоренпяя повідомив, що Ворнанена вже звільнено.

Нагадаємо, український прапор, що майорів перед мерією фінсько міста Лаппеєнранта, за останній тиждень двічі зазнав вандалізму. Невідомі обрізали мотузки, на яких тримався прапор, після чого він опинився на землі. Вдруге вже було відрізано мотузки на сусідніх флагштоках, щоб прапор не можна було повісити і туди.

До слова, у фінському місті Тампере закривається музей Леніна. Як повідомляє Yle, музей, заснований товариством «Фінляндія-СРСР», пропрацював у Тампере 78 років.  В часи холодної війни музей був сценою для демонстрації східної політики Фінляндії, і в ньому встигли побувати всі ключові радянські лідери.

Теги: депутат Фінляндія стрілянина

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