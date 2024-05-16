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Зеленський та перша леді України у стильних вишиванках привітали українців

Ірина Міллер
glavcom.ua
Зеленський та перша леді України у стильних вишиванках привітали українців
Володимир та Олена Зеленські у День вишиванки
фото Володимир Зеленський/Facebook

Президент України наголосив, що  візерунок вишиванки такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців зі святом, з Днем вишиванки. 

Зеленський зазначив, що видимо чи невидимо, вишиванка завжди під пікселем захисника й під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, вона на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону. «Наші діти знають її змалечку. Вона – символ єднання всіх поколінь українців крізь століття», – написав він у соцмережі. 

Президент України наголосив, що  візерунок вишиванки такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями.

За роки спротиву агресії вишиванка за словами Зеленського  стала неформальним одностроєм усіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність.

«З Днем вишиванки, Україно, українці та друзі України!», - додав Володимир Зеленський.

Перша леді одягнула білу сорочку з візерунком, вишитим чорними нитками. На президентові, навпаки, була чорна сорочка, вишита білим. Їхні вишиванки гарно пасували одна до одної і своєю мінімалістичною кольоровою гамою наче натякали: сьогодні свято, але святкування не на часі. 

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, українці відзначають День вишиванки. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять.

Сьогодні з ранку українці викладають свої фото у святковому вбраніі і вітають одне одного зі святом. Долучаються до цієї красивої традиції також народні депутати України та політики. «Главком» зібрав фотографії політиків, які приміряли на себе сьогодні традиційне українське вбрання. 

Читайте також: День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Теги: енергетика українці Володимир Зеленський Facebook вишиванка

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