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Європарламент визнав Путіна нелегітимним президентом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європарламент визнав Путіна нелегітимним президентом
Європарламентарі закликають країни-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати «виборів» в РФ
фото з відкритих джерел

Європарламент запропонував країнам ЄС обмежити відносини з Росією

Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили «перевибори» російського диктатора Володимира Путіна та закликає не вважити їх легітимними. Про це йдеться на сайті Європарламенту. 

В ухваленій резолюції європарламентарі закликають країни-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських «виборів», оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними. 

Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

У тексті також йдеться про те, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан відступив від загальної лінії ЄС і привітав Путіна з «перемогою». 

Євродепутати закликають країни ЄС обмежити відносини з путінською Росією виключно питаннями, що необхідні для регіональної безпеки чи пов’язані з гуманітарними цілями та захистом прав людини, як, наприклад, обмін ув’язненими, звільнення політв’язнів чи повернення українських дітей, вивезених у Росію. 

«Члени Європарламенту закликають ЄС і країни-члени продовжувати активно підтримувати незалежні організації російського громадянського суспільства, незалежні медіа й правозахисників та активно взаємодіяти з російською демократичною опозицією і пропонувати їй підтримку», – йдеться в повідомленні..

Зазначимо, резолюції Європарламенту висловлюють його позицію з певного питання і не мають зобов'язуючої сили.

Нагадаємо, Путін вчергове став президентом РФ. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даними Центрвиборчкому Росії, Путін набирає 87,28% голосів. Явка на виборах склала 77,44%.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили. 

Як повідомлялося, у Росії відбулися найбільш маніпульовані за останні 30 «вибори», адже вони не були ані вільними, ані чесними.

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Теги: росія депутат путін вибори в Росії Європарламент

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