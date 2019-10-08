«Укрзалізниця» призначила ще чотири поїзди на свята у жовтні



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Поїзди курсуватимуть із Києва до Рахова, Хмельницького, Ужгорода та із Фастова до Шостки

До Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці «Укрзалізниця» призначила ще три додаткові поїзди на захід країни та регіональний поїзд Фастів – Шостка.

Про це 8 жовтня повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів вирушить з Києва 11, 13 жовтня о 15:02 та прибуде до Рахова о 08:07. Зворотно з Рахова відправлення 12, 14 жовтня о 17:49 та прибуття до Києва о 09:14.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме в обох напрямках 12 та 14 жовтня, відправлення з Києва о 05:15, прибуття до Хмельницького о 11:53. Відправлення з Хмельницького о 12:51 та прибуття до столиці о 20:37.

Також поїзд № 239 Київ – Ужгород здійснить рейси 11-го та зворотно 12 жовтня. Відправлення з Києва о 19:47 та прибуття до Ужгорода о 10:58. Зворотно з Ужгорода відправлення о 18:15 та прибуття до Києва о 08:37.

Регіональний поїзд № 872 Фастів – Шостка курсуватиме 12 та 14 жовтня. Відправлення з Фастова о 07:32, прибуття до Києва о 08:45 та до Шостки о 13:25. Зворотно із Шостки відправлення о 13:50, прибуття до Києва – о 18:17 та до Фастова – о 19:22.

Раніше «Укрзалізниця» призначила 19 додаткових поїздів до Дня захисника України та Покрови.