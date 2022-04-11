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    Події в Україні

    Збройні сили відбили атаку росіян під Ізюмом

    Військові дають відсіч ворогу на Харківщині&nbsp; - Збройні сили відбили атаку росіян під Ізюмом
    Військові дають відсіч ворогу на Харківщині 
    фото з відкритих джерел

    У Харківській області російські загарбники продовжують спроби наступальних дій в районі міста Ізюм

    В Ізюмському районі Харківської області українські військові відбили спроби наступу окупантів на села Довгеньке і Дмитрівка. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу.

    За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.

    На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА «Орлан-10».

    Силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка (Ізюмський район), успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції.

    Нагадаємо, що Росія готує наступ на Харківщині та провокації в Придністров’ї.

    Як повідомив офіцер НАТО, Росія може готувати удар з метою подальшого захоплення по Одесі та Дніпру.

    Нагадаємо, на авіабазі у Воронежі, за 250 км від кордону України, супутникові знімки американської компанії показують велику кількість винищувачів. Серед них є сучасні моделі літаків.

    Згідно до опублікованих знімків, серед моделей зафіксовано Су-27, один Іл-76 та інші літаки.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Збройні сили відбили атаку росіян під Ізюмом