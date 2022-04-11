Збройні сили відбили атаку росіян під Ізюмом

У Харківській області російські загарбники продовжують спроби наступальних дій в районі міста Ізюм

В Ізюмському районі Харківської області українські військові відбили спроби наступу окупантів на села Довгеньке і Дмитрівка. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.

На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА «Орлан-10».

Силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка (Ізюмський район), успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції.

Нагадаємо, що Росія готує наступ на Харківщині та провокації в Придністров’ї.

Як повідомив офіцер НАТО, Росія може готувати удар з метою подальшого захоплення по Одесі та Дніпру.

Нагадаємо, на авіабазі у Воронежі, за 250 км від кордону України, супутникові знімки американської компанії показують велику кількість винищувачів. Серед них є сучасні моделі літаків.

Згідно до опублікованих знімків, серед моделей зафіксовано Су-27, один Іл-76 та інші літаки.