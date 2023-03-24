«Динамо» відкрило «Пункт незламності»: чому це розвеселило соцмережі (фото, відео)

Намет зі зручностями розташували в центрі столиці України – біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського

У брендовому «Пункті незламності» доступні світло, супутниковий інтернет, вода та напої

Київське «Динамо» разом із благодійними фондами відкрили брендовий «Пункт незламності». Про це йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Намет зі зручностями розташували в центрі столиці України – біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. У брендовому «Пункті незламності» доступні світло, супутниковий інтернет, вода та напої.

3 фото На весь екран



«Пункт незламності» у столиці фото: «Динамо»

«На затишних динамівських пуфах можна подивитися телевізор, у тому числі - матчі улюбленої команди», – написали на сайті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Користувачі соцмереж потішно відреагували на новий «Пункт незламності», який відкрили в теплу погоду та після місяця без відключень електроенергії.

Чимало українців сприйняли новину з гумором.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» зазнало сенсаційної поразки у першому офіційному матчі року.