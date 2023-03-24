Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Динамо» відкрило «Пункт незламності»: чому це розвеселило соцмережі (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Динамо» відкрило «Пункт незламності»: чому це розвеселило соцмережі (фото, відео)
Намет зі зручностями розташували в центрі столиці України – біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського
фото: «Динамо»

У брендовому «Пункті незламності» доступні світло, супутниковий інтернет, вода та напої

Київське «Динамо» разом із благодійними фондами відкрили брендовий «Пункт незламності». Про це йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.

Намет зі зручностями розташували в центрі столиці України – біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. У брендовому «Пункті незламності» доступні світло, супутниковий інтернет, вода та напої.

3 фото
На весь екран
«Пункт незламності» у столиці
фото: «Динамо»

«На затишних динамівських пуфах можна подивитися телевізор, у тому числі - матчі улюбленої команди», – написали на сайті.

Користувачі соцмереж потішно відреагували на новий «Пункт незламності», який відкрили в теплу погоду та після місяця без відключень електроенергії.

«Динамо» відкрило «Пункт незламності»: чому це розвеселило соцмережі (фото, відео) фото 1
«Динамо» відкрило «Пункт незламності»: чому це розвеселило соцмережі (фото, відео) фото 2

Чимало українців сприйняли новину з гумором.

«Динамо» відкрило «Пункт незламності»: чому це розвеселило соцмережі (фото, відео) фото 3
«Динамо» відкрило «Пункт незламності»: чому це розвеселило соцмережі (фото, відео) фото 4
«Динамо» відкрило «Пункт незламності»: чому це розвеселило соцмережі (фото, відео) фото 5

Раніше повідомлялося, що «Динамо» зазнало сенсаційної поразки у першому офіційному матчі року.

Читайте також: «Україна цю зиму не переживе». Як із тріском провалився план Путіна
Теги: Київ ФК «Динамо» відео пункти незламності

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Елтон Джон оголосив про перший внесок у розмірі $125 тисяч
Елтон Джон пожертвував Україні чималу суму та показав свій концерт у Києві (відео)
24 лютого, 11:31
Нагорода для ескортниці. Що відомо про Ксюшу Манекен, яка отримала відзнаку від ГУР
Нагорода для ескортниці. Що відомо про Ксюшу Манекен, яка отримала відзнаку від ГУР
4 березня, 20:12
Малюк переконаний, що СБУ успішно відбиває всі кіберзагрози Росії
Глава СБУ розповів про ще один фронт війни з Росією
27 лютого, 21:51
ГУР не розкриває, за що було нагороджено блогерку, проте запевняє, що нагорода заслужена
Головне управляння розвідки прокоментувало нагородження блогерки Манекен
5 березня, 15:32
Внаслідок інциденту потонули у фекаліях магазини і стадіон
Російське село затопило коров’ячими фекаліями (відео)
12 березня, 15:45
Росіяни вдарили по центру Краматорська: є загиблі, зруйновані багатоповерхівки (фото, відео)
Росіяни вдарили по центру Краматорська: є загиблі, зруйновані багатоповерхівки (фото, відео)
14 березня, 10:20
Грузинська влада допустить польських медиків до Саакашвілі
Грузинська влада допустить польських медиків до Саакашвілі
16 березня, 15:03
Сі Цзіньпін прибув на зустріч з Путіним
Сі Цзіньпін прибув до Кремля на зустріч із Путіним (відео)
21 березня, 14:31
Як попрощались Путін та Сі Цзіньпін: журналісти підловили цікавий момент (відео)
Як попрощались Путін та Сі Цзіньпін: журналісти підловили цікавий момент (відео)
21 березня, 22:59

Новини

«Динамо» відкрило «Пункт незламності»: чому це розвеселило соцмережі (фото, відео)
«Динамо» відкрило «Пункт незламності»: чому це розвеселило соцмережі (фото, відео)
Кінь, але без Щорса. Мінкульт вигадав, як декомунізувати відомий київський пам'ятник
Кінь, але без Щорса. Мінкульт вигадав, як декомунізувати відомий київський пам'ятник
У Києві з'явилась Площа Українських Героїв. Список нових перейменувань
У Києві з'явилась Площа Українських Героїв. Список нових перейменувань
Як працюватиме метро з 26 березня: КМДА оприлюднила графік
Як працюватиме метро з 26 березня: КМДА оприлюднила графік
У київському метро для пасажирів запрацює ще одна станція
У київському метро для пасажирів запрацює ще одна станція
Правоохоронці вилучили в матері немовля, яке жило в закинутій недобудові: шокуючі фото
Правоохоронці вилучили в матері немовля, яке жило в закинутій недобудові: шокуючі фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
15K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
14K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
11K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
11K
У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці
8061
Правоохоронці викрили масштабне виробництво контрафактного пального

Новини

На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39
«Всі на вихід! Зйомки завершено!»: мешканців будинку, куди приїздив Путін, виселяють
Вчора, 20:30

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту