Грузинська влада допустить польських медиків до Саакашвілі
Перевозити політика до Польще не будуть
Бригада польських медиків отримає доступ до Михайла Саакашвілі, якого перевели з грузинської в'язниці до лікарні. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
«Польській бригаді медиків надали доступ до Саакашвілі. Дати, коли вони поїдуть до Грузії, поки немає», – написав він з посиланням на чиновників ЄС.
Журналіст підкреслив, що йдеться не про переведення колишнього президента до Польщі чи до іншої країни, а про надання доступу медикам.
Як раніше повідомлялося, ексрезидент Грузії Михайло Саакашвілі загрожує поліорганна недостатність, він увесь час відчуває нестерпний біль.
Саакашвілі додав, що весь час лежить у ліжку, його кістки руйнуються, що викликає нестерпний біль.Крім того, він стверджує, що його було отруєно. Адвокат експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе прокоментував Sky News, що стан його підзахисного погіршується з кожним днем.
Нагадаємо, що 2 лютого апеляційний суд Грузії відмовився звільняти Михайла Саакашвілі від виконання вироку та переводити його до закордонної клініки для лікування. Саакашвілі був заарештований у вересні 2021 року, проти нього порушено кримінальну справу щодо незаконного перетину кордону.
У лютому 2023 року Європарламент зажадав звільнити Михайла Саакашвілі та запровадити санкції проти засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзини Іванішвілі за «фундаментальну роль в арешті Михайла Саакашвілі» як «особисту вендетту».
Раніше повідомлялося, що Михайло Саакашвілі повідомив про значне погіршення стану свого здоров'я за півтора роки, які були проведені в ув'язненні в Грузії. Також він переконаний, що його катування – сигнал Путіна Володимиру Зеленському.
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