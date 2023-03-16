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Грузинська влада допустить польських медиків до Саакашвілі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Грузинська влада допустить польських медиків до Саакашвілі
фото: скріншот відео

Перевозити політика до Польще не будуть

Бригада польських медиків отримає доступ до Михайла Саакашвілі, якого перевели з грузинської в'язниці до лікарні. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Польській бригаді медиків надали доступ до Саакашвілі. Дати, коли вони поїдуть до Грузії, поки немає», – написав він з посиланням на чиновників ЄС.

Журналіст підкреслив, що йдеться не про переведення колишнього президента до Польщі чи до іншої країни, а про надання доступу медикам.

Як раніше повідомлялося,  ексрезидент Грузії Михайло Саакашвілі загрожує поліорганна недостатність, він увесь час відчуває нестерпний біль.

Саакашвілі додав, що весь час лежить у ліжку, його кістки руйнуються, що викликає нестерпний біль.Крім того, він стверджує, що його було отруєно. Адвокат експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе прокоментував Sky News, що стан його підзахисного погіршується з кожним днем.

Нагадаємо, що 2 лютого апеляційний суд Грузії відмовився звільняти Михайла Саакашвілі від виконання вироку та переводити його до закордонної клініки для лікування. Саакашвілі був заарештований у вересні 2021 року, проти нього порушено кримінальну справу щодо незаконного перетину кордону.

У лютому 2023 року Європарламент зажадав звільнити Михайла Саакашвілі та запровадити санкції проти засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзини Іванішвілі за «фундаментальну роль в арешті Михайла Саакашвілі» як «особисту вендетту».

Раніше повідомлялося, що Михайло Саакашвілі повідомив про значне погіршення стану свого здоров'я за півтора роки, які були проведені в ув'язненні в Грузії. Також він переконаний, що його катування – сигнал Путіна Володимиру Зеленському.

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Теги: санкції Свобода Михайло Саакашвілі радіо партії адвокат відео

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