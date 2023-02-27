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Глава СБУ розповів про ще один фронт війни з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Глава СБУ розповів про ще один фронт війни з Росією
Малюк переконаний, що СБУ успішно відбиває всі кіберзагрози Росії
фото: www.independent.co.uk

Із лютого 2022 року СБУ зафіксувала не менше ніж 4500 потужних кібератак

Керівник Служби безпеки України, генерал-майор Василь Малюк, чітко дає зрозуміти, що загроза з боку Росії походить з усіх боків, а не лише безпосередньо з  поля бою. СБУ порушила понад 64 тис. кримінальних проваджень, і майже половина з них – військові злочини. Про це Малюк заявив у інтерв'ю The Independent.

За його словами, СБУ також викрила або затримала 360 ворожих агентів з початку вторгнення в лютому минулого року, і  відбила тисячі кібератак.

«Ми порушили понад 64 тисячі кримінальних проваджень щодо російської військової агресії проти України. Понад 24,6 тисячі з них ґрунтуються на порушеннях законів і звичаїв війни», – розповів він.

«Для нас дуже важливо показати світові не просто емоції, а процесуальні докази протиправних дій Росії», – додав Малюк.

Україна бореться зі збільшенням кількості кібератак, причому Росія здійснює щонайменше 10 кібератак на день, попередив глава внутрішньої розвідки країни.

У 2020 році СБУ зафіксувала 800 кібератак, у 2021 році – близько 2 тисяч. Але після вторгнення їх зафіксували понад 4500. «Це різні типи атак, іноді дійсно масові, іноді досить витончені», – каже очільник відомства.

«Наразі Росія здійснює в середньому понад 10 кібератак щодня… Цілі у них різні: державні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури тощо. Але ми успішно протидіємо ворогу і в кіберпросторі», – коментує генерал-майор.

Викорінення російських агентів стало головною частиною уваги генерал-майора Малюка. За його словами, СБУ викрила або затримала 360 ворожих агентів.

За його словами, об’єктами нападу були різні відомі особи, такі як Віктор Медведчук, прокремлівський український політик і особистий друг президента Путіна, до громадян, які збирають інформацію про розташування українських сил.

Він каже, що на фоні безпрецедентного розмаїття атак з боку Росії СБУ довелося «повністю реорганізувати», щоб протистояти загрозі.

«Офіцери [СБУ] буквально живуть на передовій», – вважає він. «Наші кіберспеціалісти енергійно працюють день і ніч, щоб відбити ворожі кібератаки», – говорить він, зазначаючи, що робота в кіберпросторі «суттєво збільшилася». Кібератак зазнали енергетичні, логістичні, військові об’єкти, а також бази даних державних органів та інформаційні ресурси.

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Теги: росія Віктор Медведчук військові Україна робота відео Василь Малюк

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