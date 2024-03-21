Директор «Київпастрансу» Левченко подав у відставку

Дмитро Левченко став директором КП «Київпастранс» у серпні 2016 року

Уже найближчими днями буде призначений виконуючий обовʼязки директора КП «Київпастранс»

Директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко звільнився з посади. Окрім того, буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Новина, про яку сказав на Київраді. Щодо змін у керівництві КП «Київпастранс». Звільнився директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк», – написав Кличко.

За його словами, вже найближчими днями буде призначений виконуючий обовʼязки директора КП «Київпастранс».

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Дмитро Левченко став директором КП «Київпастранс» 30 серпня 2016 року. До того він працював на посаді заступника директора цього ж підприємства. За цей час, згідно з його декларацією, в нього з’явилося дві квартири та нова BMW 520I вартістю 1 150 000 грн

Раніше Кличко повідомив, що свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції «Удар» у Київраді – Віктор Брагінський та Ілля Кушнір.

«Свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції «Удар» у Київраді. Віктор Брагінський – після резонансного розслідування журналістів Bihus info. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Та Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради», – написав Кличко.

Нагадаємо, 21 березня «Главком» повідомив, що ексначальник столичного метро Віктор Брагінський складе мандат депутата Київради. Брагінський є членом комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Ексначальника метро було обрано до Київради за 9 округом 25 жовтня 2020 року, він був другим у списку партії «Удар» в Подільському районі міста Києва на місцеві вибори.