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Директор «Київпастрансу» Левченко подав у відставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Директор «Київпастрансу» Левченко подав у відставку
Дмитро Левченко став директором КП «Київпастранс» у серпні 2016 року
Фото: kpt.kiev.ua

Уже найближчими днями буде призначений виконуючий обовʼязки директора КП «Київпастранс»

Директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко звільнився з посади. Окрім того, буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.   

«Новина, про яку сказав на Київраді. Щодо змін у керівництві КП «Київпастранс». Звільнився директор «Київпастрансу» Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк», – написав Кличко.

За його словами, вже найближчими днями буде призначений виконуючий обовʼязки директора КП «Київпастранс».

Дмитро Левченко став директором КП «Київпастранс» 30 серпня 2016 року. До того він працював на посаді заступника директора цього ж підприємства. За цей час, згідно з його декларацією, в нього з’явилося дві квартири та нова BMW 520I вартістю 1 150 000 грн 

Раніше Кличко повідомив, що свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції «Удар» у Київраді – Віктор Брагінський та Ілля Кушнір.

«Свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції «Удар» у Київраді. Віктор Брагінський – після резонансного розслідування журналістів Bihus info. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Та Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради»,  – написав Кличко. 

Нагадаємо, 21 березня «Главком» повідомив, що ексначальник столичного метро Віктор Брагінський складе мандат депутата Київради. Брагінський є членом комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Ексначальника метро було обрано до Київради за 9 округом 25 жовтня 2020 року, він був другим у списку партії «Удар» в Подільському районі міста Києва на місцеві вибори. 

Теги: Київ Київпастранс відставка

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